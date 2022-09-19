"خطوة ضرورية" لا تهملها.. تحذير لمستخدمي هواتف أندرويد

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
37
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
37
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
بالمختزل
من
08:00 PM
الى
09:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
إيران.. احتجاجات تطالب بكشف ملابسات وفاة "أميني"
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
اعلان
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-432702-637991956542355781.jpg
"خطوة ضرورية" لا تهملها.. تحذير لمستخدمي هواتف أندرويد
منوعات
2022-09-19 | 05:07
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,617 مشاهدة
السومرية نيوز – متابعة
ينصح خبراء بضرورة "تنظيف" أو مسح ملفات تعريف الارتباط (Cookies) وذاكرة التخزين المؤقت (Cache) على هواتف أندرويد، للحفاظ على كفاءة متصفح الويب الخاص بك.
وقال موقع "سي نت" إن متصفح الإنترنت على هواتف أندرويد، سواء كان "غوغل كروم" أو "فايرفوكس" أو "سامسونغ إنترنت"، يجمع ويخزن بيانات في كل مرة تتصفح فيها الويب.
وأضاف أن "تشكّل هذه البيانات ما يعرف بملفات تعريف الارتباط وذاكرة التخزين المؤقت، والتي تساعد هاتفك على سرعة تسجيل الدخول إلى حساباتك وتحميل المواقع التي تزورها بشكل متكرر، وتعزيز تجربتك مع الإعلانات".
لكن هذه البيانات في نهاية المطاف "تتراكم"، فتشغل مساحة مهمة على هاتفك. لذلك، ينصح الخبراء بضرورة مسح هذه الملفات من حين لآخر، لتعزيز كفاءة المتصفح والحفاظ نوعا ما على الخصوصية.
فيما يلي سنتعرف على طريقة محو ملفات تعريف الارتباط وذاكرة التخزين المؤقت، يدويا:
غوغل كروم
*يمكنك القيام بهذه الخطوة من خلال: الضغط على زر "المزيد" الموجود في الزاوية اليمنى العليا من المتصفح، ثم النقر على "السجل"، ثم "مسح بيانات التصفح".
*بعد ذلك، انقر على "الخصوصية والأمان" ثم "مسح بيانات التصفح".
سامسونغ إنترنت
*انقر أولا على زر "خيارات" في الزاوية اليمنى السفلية (ثلاثة خطوط أفقية)، ثم "الإعدادات"، بعدها "البيانات الشخصية"، ثم اضغط على "حذف بيانات التصفح".
*ستمنحك هذه الخاصية، القدرة على مسح ملفات تعريف الارتباط وبيانات المواقع والصور والملفات المخزنة وكلمات المرور.
فايرفوكس
*كما هو الحال مع "كروم"، انقر فوق زر "المزيد" الموجود على يمين شريط العنوان، والذي يُرمز إليه بثلاث نقاط أفقية، ثم اضغط على "الإعدادات"، وانتقل للأسفل، وبالتحديد إلى "حذف بيانات التصفح".
>>
حمل تطبيق السومرية وتابع آخر الأخبار أول بأول
>>
أندرويد
>>
آبل
>>
هواوي
تكنولوجيا
منوعات
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الأنواء الجوية: أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة بدءاً من هذا اليوم
محليات
43.6%
04:31 | 2022-09-18
الأنواء الجوية: أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة بدءاً من هذا اليوم
04:31 | 2022-09-18
الكاظمي يصدر توجيهاً جديداً للقوات الأمنية
أمن
22%
12:40 | 2022-09-18
الكاظمي يصدر توجيهاً جديداً للقوات الأمنية
12:40 | 2022-09-18
بالفيديو.. بنغلاديشيان يسرقان مبلغاً كبيراً من مختبر في بغداد
محليات
19.88%
15:18 | 2022-09-17
بالفيديو.. بنغلاديشيان يسرقان مبلغاً كبيراً من مختبر في بغداد
15:18 | 2022-09-17
السومرية تنشر قرارات مجلس الوزراء كاملة خلال جلسة اليوم
سياسة
14.52%
08:51 | 2022-09-19
السومرية تنشر قرارات مجلس الوزراء كاملة خلال جلسة اليوم
08:51 | 2022-09-19
المزيد
أحدث الحلقات
Morning Live
التنمر والعلاقات السلبيه وتاثيرها على الشخص والمجتمع - الحلقة ١٢٥ | 2022
05:00 | 2022-09-19
Morning Live
التنمر والعلاقات السلبيه وتاثيرها على الشخص والمجتمع - الحلقة ١٢٥ | 2022
05:00 | 2022-09-19
ناس وناس
الباب الشرقي - الحلقة ٢٩٦ | الموسم 5
04:00 | 2022-09-19
ناس وناس
الباب الشرقي - الحلقة ٢٩٦ | الموسم 5
04:00 | 2022-09-19
خط أحمر
نشر اكثر من خمسة عشر الف حبة مخدرة للتاجر في الفلوجة - الحلقة ٥٤ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-09-18
خط أحمر
نشر اكثر من خمسة عشر الف حبة مخدرة للتاجر في الفلوجة - الحلقة ٥٤ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-09-18
عشرين
بعد الأربعينية. الازمة السياسية الى الواجهة وسيناريو اقصاء الصدريين يلوح بالافق - حلقة ٣٨ | 2022
14:00 | 2022-09-18
عشرين
بعد الأربعينية. الازمة السياسية الى الواجهة وسيناريو اقصاء الصدريين يلوح بالافق - حلقة ٣٨ | 2022
14:00 | 2022-09-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-09-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-09-18
اسرار الفلك
من ١٧ الى ٢٣ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-09-17
اسرار الفلك
من ١٧ الى ٢٣ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-09-17
بعد التحري
مسيرة الاربعين..تكسر الارقام عددا وتنعش السياحة مستقبلا - الحلقة ٨٢ | الموسم 2
17:00 | 2022-09-15
بعد التحري
مسيرة الاربعين..تكسر الارقام عددا وتنعش السياحة مستقبلا - الحلقة ٨٢ | الموسم 2
17:00 | 2022-09-15
Biotic
ماذا لو تحمل الرجل الم الدورة الشهرية؟ - حلقة ٢٨ | الموسم 1
16:00 | 2022-09-15
Biotic
ماذا لو تحمل الرجل الم الدورة الشهرية؟ - حلقة ٢٨ | الموسم 1
16:00 | 2022-09-15
علناً
ازمة السكن وايجاد الحلول للتخفيف عن كاهل المواطن - الحلقة ٤٠ | الموسم 1
15:00 | 2022-09-15
علناً
ازمة السكن وايجاد الحلول للتخفيف عن كاهل المواطن - الحلقة ٤٠ | الموسم 1
15:00 | 2022-09-15
52 دقيقة
النرجيلة اجتاحت مقاهي ومنازل العراق - حلقة ٢٧ | الموسم 1
14:50 | 2022-09-13
52 دقيقة
النرجيلة اجتاحت مقاهي ومنازل العراق - حلقة ٢٧ | الموسم 1
14:50 | 2022-09-13
الأكثر مشاهدة
Morning Live
التنمر والعلاقات السلبيه وتاثيرها على الشخص والمجتمع - الحلقة ١٢٥ | 2022
05:00 | 2022-09-19
Morning Live
التنمر والعلاقات السلبيه وتاثيرها على الشخص والمجتمع - الحلقة ١٢٥ | 2022
05:00 | 2022-09-19
ناس وناس
الباب الشرقي - الحلقة ٢٩٦ | الموسم 5
04:00 | 2022-09-19
ناس وناس
الباب الشرقي - الحلقة ٢٩٦ | الموسم 5
04:00 | 2022-09-19
خط أحمر
نشر اكثر من خمسة عشر الف حبة مخدرة للتاجر في الفلوجة - الحلقة ٥٤ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-09-18
خط أحمر
نشر اكثر من خمسة عشر الف حبة مخدرة للتاجر في الفلوجة - الحلقة ٥٤ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-09-18
عشرين
بعد الأربعينية. الازمة السياسية الى الواجهة وسيناريو اقصاء الصدريين يلوح بالافق - حلقة ٣٨ | 2022
14:00 | 2022-09-18
عشرين
بعد الأربعينية. الازمة السياسية الى الواجهة وسيناريو اقصاء الصدريين يلوح بالافق - حلقة ٣٨ | 2022
14:00 | 2022-09-18
لقطات
تأهل الشاعرة العراقية روشان البدري | Morning Live
13:00 | 2022-09-18
لقطات
تأهل الشاعرة العراقية روشان البدري | Morning Live
13:00 | 2022-09-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-09-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-09-18
اسرار الفلك
من ١٧ الى ٢٣ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-09-17
اسرار الفلك
من ١٧ الى ٢٣ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-09-17
بعد التحري
مسيرة الاربعين..تكسر الارقام عددا وتنعش السياحة مستقبلا - الحلقة ٨٢ | الموسم 2
17:00 | 2022-09-15
بعد التحري
مسيرة الاربعين..تكسر الارقام عددا وتنعش السياحة مستقبلا - الحلقة ٨٢ | الموسم 2
17:00 | 2022-09-15
Biotic
ماذا لو تحمل الرجل الم الدورة الشهرية؟ - حلقة ٢٨ | الموسم 1
16:00 | 2022-09-15
Biotic
ماذا لو تحمل الرجل الم الدورة الشهرية؟ - حلقة ٢٨ | الموسم 1
16:00 | 2022-09-15
علناً
ازمة السكن وايجاد الحلول للتخفيف عن كاهل المواطن - الحلقة ٤٠ | الموسم 1
15:00 | 2022-09-15
علناً
ازمة السكن وايجاد الحلول للتخفيف عن كاهل المواطن - الحلقة ٤٠ | الموسم 1
15:00 | 2022-09-15
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
هل ينجح الإطار التنسيقي بتشكيل حكومة بعد اعتزال الصدر؟
نعم
نعم
كلا
كلا
حل البرلمان هو الأمثل
حل البرلمان هو الأمثل
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.