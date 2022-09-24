Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
حصيلة جديدة لضحايا غرق قارب الهجرة قبالة سواحل سوريا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

دراسة: أكثر المشروبات شعبية واستهلاكا في العالم يبعد خطر داء السكري

منوعات

2022-09-24 | 03:21
دراسة: أكثر المشروبات شعبية واستهلاكا في العالم يبعد خطر داء السكري
1,977 مشاهدة

السومرية نيوز - متابعة
يتطلب مرض السكري من النوع الثاني، مثل جميع أشكال مرض السكري، إدارة دقيقة لمستويات السكر في الدم من أجل منع ظهور مضاعفات.

ومن بين أفضل الطرق للتحكم في نسبة السكر في الدم، اتباع نظام غذائي يتضمن بعض الفواكه والخضروات الفعالة بشكل خاص.

ويمكن الوقاية من مرض السكري عن طريق الجمع بين نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام مع التركيز بشكل خاص على الأطعمة الطبيعية التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على الصحة العامة.

وتقول دراسة نُشرت في مجلة Diabetologia إن أحد هذه الأطعمة يتمثل في الشاي. ويأتي هذا الاستنتاج بعد مراجعة منهجية لـ 19 دراسة جماعية تضم أكثر من مليون مشارك.

وتشير النتائج إلى أن شرب ما لا يقل عن أربعة أكواب من الشاي يوميا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 17%، بينما أولئك الذين يشربون من كوب إلى ثلاثة أكواب يعانون من انخفاض بنسبة 4% فقط.

ويقول الباحثون إن سبب تأثيرات الشاي المحتملة المضادة لمرض السكري يمكن أن يعود إلى مركّباته المضادة للسرطان والمضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة شاينغ لي: "نتائجنا مثيرة لأنها تشير إلى أن الناس يمكن أن يفعلوا شيئا بسيطا مثل شرب أربعة أكواب من الشاي يوميا لتقليل احتمالية الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني".

وما أثار اهتمام الباحثين أكثر هو أن هذه الارتباطات لوحظت بغض النظر عن نوع الشاي الذي استهلكه المشاركون وجنسهم.

وأضاف البروفيسور لي: "بينما يلزم إجراء المزيد من الأبحاث لتحديد الجرعة الدقيقة والآليات الكامنة وراء هذه الملاحظات، تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن شرب الشاي مفيد في تقليل مخاطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري، ولكن بجرعات عالية فقط (أربعة أكواب على الأقل) في اليوم".

وتابع: "من الممكن أن مكونات معينة في الشاي، مثل البوليفينول، قد تقلل من مستويات الجلوكوز في الدم، ولكن قد تكون هناك حاجة إلى كمية كافية من هذه المركبات النشطة بيولوجيا لتكون فعالة. وقد يفسر أيضا سبب عدم وجود ارتباط بين شرب الشاي ومرض السكري من النوع الثاني في دراستنا الجماعية، لأننا لم ننظر إلى زيادة استهلاك الشاي".

وأشار الباحثون إلى أن الدراسة قائمة على الملاحظة وبالتالي لا يمكن استخلاص نتيجة نهائية حول الفوائد الصحية للشاي، ويمكن فقط مراقبة الارتباط وتحليل البيانات الموجودة.

وعلاوة على ذلك، قال الباحثون إنهم اعتمدوا على تقييمات ذاتية لكميات الشاي المستهلكة. وهذا يعني أنهم لا يستطيعون استبعاد احتمال أن تكون أنماط الحياة والعوامل النفسية الأخرى قد لعبت دورا.

ويُعتقد أيضا أن الشاي له تأثير نفسي إيجابي على الجسم لأنه يساعد على استرخاء العقل وخلق شعور بالراحة بين من يشربونه.

وعلاوة على ذلك، فإنه يوضح قوة العناصر الطبيعية للمساعدة في منع أو تخفيف الظروف.

ووفقا لمؤسسة Defeat Diabetes Foundation، فإن الجوافة، وهي فاكهة استوائية شائعة، يمكن أن تساعد على إدارة مستويات السكر في الدم.

وتوضح المؤسسة: "لقد تم ربط الجوافة أيضا بشكل مباشر بالمساعدة في الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني: أظهرت دراسة حديثة أن تناول الجوافة يمكن أن يساعد في خفض وتنظيم مستويات الجلوكوز في الدم. والجوافة منخفضة للغاية في مؤشر نسبة السكر في الدم وحمل نسبة السكر في الدم، ما يجعلها غذاء صحيا للغاية لمرضى السكري والأكثر عرضة للإصابة بمرض السكري".

وتابع الموقع: "حتى أوراق شجرة الجوافة، التي تكتسب شعبية كنوع من الشاي، أظهرت نتائج واعدة كعلاج طبيعي لمرض السكري، وكأداة للوقاية من مرض السكري من النوع الثاني أيضا".

وأجريت هذه الدراسة في عام 2016 من قبل معهد All India للعلوم الطبية. وكان الهدف من دراستهم هو تحديد الفوائد المحتملة للجوافة في الوقاية من مرض السكري.

وخلصوا في تقريرهم إلى أن "فاكهة الجوافة دون قشر أكثر فعالية في خفض نسبة السكر في الدم وكذلك الكوليسترول الكلي في الدم والدهون الثلاثية والكوليسترول الضار LDL، كما أنه يزيد من مستويات الكوليسترول الجيد HDL".
>> حمل تطبيق السومرية وتابع آخر الأخبار أول بأول

>> أندرويد
>> آبل
>> هواوي
 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
أحدث الحلقات
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٢٤ الى ٣٠ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-09-24
Play
من ٢٤ الى ٣٠ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-09-24
مع محسّد
Play
مع محسّد
هتف الثوار! تشرينٌ صارت للإيجار!! - حلقة ٨٨ | الموسم 2
14:30 | 2022-09-23
Play
هتف الثوار! تشرينٌ صارت للإيجار!! - حلقة ٨٨ | الموسم 2
14:30 | 2022-09-23
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-09-23
Play
نشرة ٢٣ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-09-23
بعد التحري
Play
بعد التحري
أزمة الكتب المدرسية مجددا - الحلقة ٨٣ | الموسم 2
16:00 | 2022-09-22
Play
أزمة الكتب المدرسية مجددا - الحلقة ٨٣ | الموسم 2
16:00 | 2022-09-22
Biotic
Play
Biotic
ماذا لو تاخرت عن تلقيح طفلك؟ - حلقة ٢٩ | الموسم 1
14:50 | 2022-09-22
Play
ماذا لو تاخرت عن تلقيح طفلك؟ - حلقة ٢٩ | الموسم 1
14:50 | 2022-09-22
علناً
Play
علناً
اخر التطورات واين وصلت مفاوضات تشكيل الحكومة - الحلقة ٤١ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-22
Play
اخر التطورات واين وصلت مفاوضات تشكيل الحكومة - الحلقة ٤١ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-22
Morning Live
Play
Morning Live
الجفاف يهدد أهوار العراق والمواشي أولى الضحايا - الحلقة ١٢٨ | 2022
05:00 | 2022-09-22
Play
الجفاف يهدد أهوار العراق والمواشي أولى الضحايا - الحلقة ١٢٨ | 2022
05:00 | 2022-09-22
ناس وناس
Play
ناس وناس
أهالي النهروان يتظاهرون أمام مبنى محافظة بغداد - الحلقة ٢٩٩ | الموسم 5
04:00 | 2022-09-22
Play
أهالي النهروان يتظاهرون أمام مبنى محافظة بغداد - الحلقة ٢٩٩ | الموسم 5
04:00 | 2022-09-22
بالمختزل
Play
بالمختزل
المبادرات تبعد السوداني عن التكليف.. والرهان يؤجل غضب الصدريين - حلقة ٤١ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-21
Play
المبادرات تبعد السوداني عن التكليف.. والرهان يؤجل غضب الصدريين - حلقة ٤١ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-21
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
كم يتقاضى الطبيب المقيم؟ ولماذا يتعرض للعنف أحيانا؟ - حلقة ٢٨ | الموسم 1
16:00 | 2022-09-20
Play
كم يتقاضى الطبيب المقيم؟ ولماذا يتعرض للعنف أحيانا؟ - حلقة ٢٨ | الموسم 1
16:00 | 2022-09-20
الأكثر مشاهدة
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٢٤ الى ٣٠ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-09-24
Play
من ٢٤ الى ٣٠ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-09-24
مع محسّد
Play
مع محسّد
هتف الثوار! تشرينٌ صارت للإيجار!! - حلقة ٨٨ | الموسم 2
14:30 | 2022-09-23
Play
هتف الثوار! تشرينٌ صارت للإيجار!! - حلقة ٨٨ | الموسم 2
14:30 | 2022-09-23
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-09-23
Play
نشرة ٢٣ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-09-23
بعد التحري
Play
بعد التحري
أزمة الكتب المدرسية مجددا - الحلقة ٨٣ | الموسم 2
16:00 | 2022-09-22
Play
أزمة الكتب المدرسية مجددا - الحلقة ٨٣ | الموسم 2
16:00 | 2022-09-22
Biotic
Play
Biotic
ماذا لو تاخرت عن تلقيح طفلك؟ - حلقة ٢٩ | الموسم 1
14:50 | 2022-09-22
Play
ماذا لو تاخرت عن تلقيح طفلك؟ - حلقة ٢٩ | الموسم 1
14:50 | 2022-09-22
علناً
Play
علناً
اخر التطورات واين وصلت مفاوضات تشكيل الحكومة - الحلقة ٤١ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-22
Play
اخر التطورات واين وصلت مفاوضات تشكيل الحكومة - الحلقة ٤١ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-22
Morning Live
Play
Morning Live
الجفاف يهدد أهوار العراق والمواشي أولى الضحايا - الحلقة ١٢٨ | 2022
05:00 | 2022-09-22
Play
الجفاف يهدد أهوار العراق والمواشي أولى الضحايا - الحلقة ١٢٨ | 2022
05:00 | 2022-09-22
ناس وناس
Play
ناس وناس
أهالي النهروان يتظاهرون أمام مبنى محافظة بغداد - الحلقة ٢٩٩ | الموسم 5
04:00 | 2022-09-22
Play
أهالي النهروان يتظاهرون أمام مبنى محافظة بغداد - الحلقة ٢٩٩ | الموسم 5
04:00 | 2022-09-22
بالمختزل
Play
بالمختزل
المبادرات تبعد السوداني عن التكليف.. والرهان يؤجل غضب الصدريين - حلقة ٤١ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-21
Play
المبادرات تبعد السوداني عن التكليف.. والرهان يؤجل غضب الصدريين - حلقة ٤١ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-21
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
كم يتقاضى الطبيب المقيم؟ ولماذا يتعرض للعنف أحيانا؟ - حلقة ٢٨ | الموسم 1
16:00 | 2022-09-20
Play
كم يتقاضى الطبيب المقيم؟ ولماذا يتعرض للعنف أحيانا؟ - حلقة ٢٨ | الموسم 1
16:00 | 2022-09-20
نعم
نعم
كلا
كلا
حل البرلمان هو الأمثل
حل البرلمان هو الأمثل
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.