Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
إنجلترا وألمانيا تودعان دوري الأمم بتعادل درامي
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

رجل أعمال يبيع أراضي من القمر.. وسعر الفدان يبدأ بهذا المبلغ

منوعات

2022-09-27 | 07:12
رجل أعمال يبيع أراضي من القمر.. وسعر الفدان يبدأ بهذا المبلغ
1,411 مشاهدة

هناك عدد من الأشخاص فكروا خارج الصندوق، وتمكنوا من تحقيق ثروة كبيرة من خلال مشاريع صغيرة، أو أفكار بسيطة، تميزت بالتفرد والإبداع، لكن الأمريكي دينيس هوب فكر خارج الكرة الأرضية بأكملها، وقرر بيع قطع أرضية من القمر.

هوب لم يتوقف هنا، فقام ببيع بقع أرضية في كواكب مختلف، وصرح بأنه يطمح إلى بناء مدينة على القمر، بعد أن أسس جمهورية خاصة به، من أجل ضمان حماية ممتلكات زبائنه.

في سنة 1980، وفي الوقت الذي لم يكن لديه أية أملاك خاصة، قرر الأمريكي دينيس هوب تعيين نفسه سفيراً للقمر، والحصول على ملكيته بشكل كامل، مستغلاً عدم وجود أي قانون يمنع الحصول على ملكية أي شيء خارج كوكب الأرض.
كان دينيس قد انفصل عن زوجته حديثاً، وكان شعور الحزن قد تسلسل إليه، فجلس بالقرب من النافذة، ورفع رأسه إلى السماء، وبدأ بمراقبة القمر، وفي تلك اللحظة جاءته فكرة الاستيلاء على القمر، وجعله ملكاً له.

تقدم هوب بطلب للأمم المتحدة من أجل الحصول على ملكية القمر بشكل رسمي، لكنه لم يتوصل لأي رد، فقرر إنشاء شركته الخاصة، لبيع قطع أرضية على سطح القمر، ومجموعة كواكب أخرى، من بينها المريخ، والزهرة، وعطارد.

أسس هوب موقع سفارته على الإنترنت، والتي اختار لها اسم "Lunar Embassy"، مشيراً إلى أنه الموقع الرسمي والوحيد لبيع بقع أرضية على القمر، وأنه سيقدم للزبائن وثيقة رسمية تثبت ملكيتهم للأرض.

اختار دينيس هوب الترويج لمشروعه هذا بمنشور على موقعه الرسمي كتب فيه: "شراء أراض على سطح القمر! يا لها من هدية فريدة ورائعة، هدية سيتحدثون عنها لسنوات قادمة، هل هديتك لمناسبة خاصة؟ أخبرنا في ملاحظات طلبك عند الدفع وسنقوم بتضمين رسالة لطيفة مع المستندات الخاصة بعملية البيع".

وأشار إلى أن كل من يريد إمتلاك جزء من القمر، أو أحد الكواكب الأخرى، عليه فقط إتمام عملية الشراء من الموقع، وتحديد المساحة التي يريدها، والتي حدد لها مبلغ 20 دولاراً للفدان ـ 4200 متر مربع ـ بدون ضرائب، و24 دولاراً مع احتساب الضرائب القمرية والفضائية، حيث يتم تخزين إحداثيات الأرض في سجل السفارة القمرية، للتأكيد على أحقية الملكية.

دينيس هوب الذي قدم لزبائنه فكرة غريبة، لم يسبق لها أحد قبله، لقي إقبالاً من طرف عدد كبير من الأمريكيين وأشخاص آخرين حول العالم، الذين قرروا شراء قطعة من القمر، بالرغم استحالة الوصول إليه.

أصبح عدد الأشخاص الحاصلين على ملك خاص في هذه الكواكب المختلفة أزيد من 5 ملايين شخص، من بينهم رجال أعمال معروفون، وثلاثة رؤساء سابقين للولايات المتحدة الأمريكية، وهم جيمي كارتر، ورونالد ريغان، وجورج بوش.

إذ قام ببيع 611 مليون فدان من الأراضي على سطح القمر، و325 مليون فدان على المريخ، و125 مليون فدان مجتمعة على الزهرة وآيو وعطارد. يشار إلى هذه الأراضي عن طريق علامات حمراء موضوعة على صور القمر وبقية الكواكب في السفارة.

وفي حوار له مع مجلة "vice" سنة 2013، قال هوب إن أصغر بقعة أرضية يمكن شراؤها من شركته هي فدان واحد ـ 4200 متر مربع ـ وأكبر بقعة أرضية بحجم القارة، تبلغ مساحتها 5.332.740 فدانا، وتكلف أكثر من 13 مليون دولار، لكن لم يتم بيعها لحد الآن.

لكن في المقابل تم بيع الكثير من الأراضي التي تبلغ مساحتها ما بين 1800 و2000 فدان، والتي تم شراؤها من طرف شركات كبرى، وصل عددها إلى 1800 شركة، من بينها سلسلة فنادق هيلتون وماريوت.

بعد توصله بالعديد من الرسائل عبر البريد الإلكتروني من زبائنه سنة 2001، حول كيفية حماية ممتلكاتهم على سطح القمر، قرر هوب إنشاء جمهورية خاصة بالقمر، تحمل اسم "جمهورية القمر"، وكتب الدستور الخاص بها رفقة فريق عمله، ثم أصدره بشكل رسمي سنة 2004، لزبائنه الذين كان عددهم في ذلك الوقت 3.7 مليون شخص.

وقال دينيس هوب في نفس الحوار: "نحن الآن دولة ذات سيادة مصادق عليها دستورياً بالكامل، ولدينا حالياً علاقات دبلوماسية مع 30 دولة على كوكب الأرض، ونحاول أن نجعل أكبر عدد ممكن من الحكومات تعترف بنا، لأن نيتنا هي الانضمام إلى صندوق النقد الدولي".
وأضاف:"على الرغم من أننا لسنا موجودين على كوكب الأرض، إلا أن لدينا عملة خاصة بنا، وهي احتياطيات "الهيليوم-3″ على سطح القمر، ولدينا احتياطيات من الهيليوم بقيمة 6 كوادريليون دولار في خزينتنا في الوقت الحالي".

مشيراً إلى أنه كان يأمل في إنشاء أول مدينة على سطح القمر ابتداء من سنة 2020، لكن الأمر لم يتحقق إلى غاية الآن.

وقد أشارت بعض التقارير إلى أن ثروة هوب قد تجاوزت 11 مليون دولار، وهي الثروة التي حصل عليها من بيع قطع أرض من الصعب الوصول إليها.

>> حمل تطبيق السومرية وتابع آخر الأخبار أول بأول

>> أندرويد
>> آبل
>> هواوي
 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
أحدث الحلقات
Morning Live
Play
Morning Live
برنامج Morning Live يجمع عائلة السومرية من مقدمين ومراسلين وممثلين في عيدها الـ 18 - الحلقة ١٣١ | 2022
05:00 | 2022-09-27
Play
برنامج Morning Live يجمع عائلة السومرية من مقدمين ومراسلين وممثلين في عيدها الـ 18 - الحلقة ١٣١ | 2022
05:00 | 2022-09-27
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع المتنبي العريق - الحلقة ٣٠٢ | الموسم 5
04:00 | 2022-09-27
Play
شارع المتنبي العريق - الحلقة ٣٠٢ | الموسم 5
04:00 | 2022-09-27
Celebrity
Play
Celebrity
اليوتيوبر أحمد الأوسي - حلقة ٢٢
14:50 | 2022-09-26
Play
اليوتيوبر أحمد الأوسي - حلقة ٢٢
14:50 | 2022-09-26
بالمختزل
Play
بالمختزل
استقالة الحلبوسي.. هروب من الغرق أم عودة على ظهر السفينة - حلقة ٤٣ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-26
Play
استقالة الحلبوسي.. هروب من الغرق أم عودة على ظهر السفينة - حلقة ٤٣ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-26
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-09-26
Play
نشرة ٢٦ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-09-26
خط أحمر
Play
خط أحمر
عملية قتل علاء عباس استاذ جامعي في كلية الطب جامعة بابل من قبل صديقه - الحلقة ٥٥ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-09-25
Play
عملية قتل علاء عباس استاذ جامعي في كلية الطب جامعة بابل من قبل صديقه - الحلقة ٥٥ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-09-25
عشرين
Play
عشرين
تعيينات العراق فوضى ومحسوبيات مجلس الخدمة نافذة نحو التنظيم وتأمين الحقوق - حلقة ٤٠ | 2022
14:00 | 2022-09-25
Play
تعيينات العراق فوضى ومحسوبيات مجلس الخدمة نافذة نحو التنظيم وتأمين الحقوق - حلقة ٤٠ | 2022
14:00 | 2022-09-25
رحال
Play
رحال
محافظة ديالى وأهم أقضيتها وقلاعها الأثرية - الحلقة ٢٢ | الموسم 3
14:50 | 2022-09-24
Play
محافظة ديالى وأهم أقضيتها وقلاعها الأثرية - الحلقة ٢٢ | الموسم 3
14:50 | 2022-09-24
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٢٤ الى ٣٠ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-09-24
Play
من ٢٤ الى ٣٠ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-09-24
مع محسّد
Play
مع محسّد
هتف الثوار! تشرينٌ صارت للإيجار!! - حلقة ٨٨ | الموسم 2
14:30 | 2022-09-23
Play
هتف الثوار! تشرينٌ صارت للإيجار!! - حلقة ٨٨ | الموسم 2
14:30 | 2022-09-23
الأكثر مشاهدة
Morning Live
Play
Morning Live
برنامج Morning Live يجمع عائلة السومرية من مقدمين ومراسلين وممثلين في عيدها الـ 18 - الحلقة ١٣١ | 2022
05:00 | 2022-09-27
Play
برنامج Morning Live يجمع عائلة السومرية من مقدمين ومراسلين وممثلين في عيدها الـ 18 - الحلقة ١٣١ | 2022
05:00 | 2022-09-27
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع المتنبي العريق - الحلقة ٣٠٢ | الموسم 5
04:00 | 2022-09-27
Play
شارع المتنبي العريق - الحلقة ٣٠٢ | الموسم 5
04:00 | 2022-09-27
Celebrity
Play
Celebrity
اليوتيوبر أحمد الأوسي - حلقة ٢٢
14:50 | 2022-09-26
Play
اليوتيوبر أحمد الأوسي - حلقة ٢٢
14:50 | 2022-09-26
بالمختزل
Play
بالمختزل
استقالة الحلبوسي.. هروب من الغرق أم عودة على ظهر السفينة - حلقة ٤٣ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-26
Play
استقالة الحلبوسي.. هروب من الغرق أم عودة على ظهر السفينة - حلقة ٤٣ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-26
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-09-26
Play
نشرة ٢٦ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-09-26
خط أحمر
Play
خط أحمر
عملية قتل علاء عباس استاذ جامعي في كلية الطب جامعة بابل من قبل صديقه - الحلقة ٥٥ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-09-25
Play
عملية قتل علاء عباس استاذ جامعي في كلية الطب جامعة بابل من قبل صديقه - الحلقة ٥٥ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-09-25
عشرين
Play
عشرين
تعيينات العراق فوضى ومحسوبيات مجلس الخدمة نافذة نحو التنظيم وتأمين الحقوق - حلقة ٤٠ | 2022
14:00 | 2022-09-25
Play
تعيينات العراق فوضى ومحسوبيات مجلس الخدمة نافذة نحو التنظيم وتأمين الحقوق - حلقة ٤٠ | 2022
14:00 | 2022-09-25
رحال
Play
رحال
محافظة ديالى وأهم أقضيتها وقلاعها الأثرية - الحلقة ٢٢ | الموسم 3
14:50 | 2022-09-24
Play
محافظة ديالى وأهم أقضيتها وقلاعها الأثرية - الحلقة ٢٢ | الموسم 3
14:50 | 2022-09-24
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٢٤ الى ٣٠ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-09-24
Play
من ٢٤ الى ٣٠ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-09-24
مع محسّد
Play
مع محسّد
هتف الثوار! تشرينٌ صارت للإيجار!! - حلقة ٨٨ | الموسم 2
14:30 | 2022-09-23
Play
هتف الثوار! تشرينٌ صارت للإيجار!! - حلقة ٨٨ | الموسم 2
14:30 | 2022-09-23
نعم
نعم
كلا
كلا
حل البرلمان هو الأمثل
حل البرلمان هو الأمثل
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.