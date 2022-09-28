نهاية غير متوقعة لقصة اللاجئة الأوكرانية "خطافة الرجال"

اللاجئة الأوكرانية صوفيا كركديم، المعروفة إعلاميا بـ"خطافة الرجال" كانت قد أثارت الجدل بعد أن تمكنت من إيقاع زوج بريطاني في شباك حبها بعد أن استضافتها العائلة.الزوج الملهم كان سهلا عليه الاعتراف بعشقه الجامح، مثلما كان انفصاله عن زوجته وحتى أطفاله للبقاء مع كركديم، ولكن ذلك كله تبخر بغضون أشهر أربعة.ففي ذات ليلة اضطر البريطاني توني غارنيت للاتصال بالشرطة بعد أن رفضت ضيفته الأوكرانية ترك المنزل بعد أن طردها منه إثر تفاقم المشاكل بينهما.وسريعا تداولت وسائل الإعلام البريطانية الخبر، موردة إعراب غارنيت عن ندمه لخسارة زوجته وأطفاله بسبب العشق الواهم، وجاء رد الزوجة المجروحة لورنا سريعا حيث لم تفوت الفرصة لتعلق أنها توقعت انتهاء هذه العلاقة بكارثة لكن ليس بهذه السرعة، مؤكدة أنها لن تسامح غارنيت ولو بعد مليون عام.