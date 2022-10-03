بـ90 مليون إسترليني.. صدفة تقود شابا لكوكايين

كانت الأكياس، وعددها نحو 30 تحتوي على عبوات صغيرة وفي داخلها عقار الكوكايين النقي من الدرجة الأولى.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن قيمة الكوكايين التي عُثِر عليها صدفة على شاطئ ويلز تقدر بنحو 90 مليون جنيه إسترليني.وتقدر قيمة سوق الكوكايين في المملكة المتحدة بأكثر من 25.7 مليون جنيه إسترليني يومياً، وفقاً لآخر تقييم استراتيجي للتهديدات الصادرة عن وكالة الجريمة الوطنية.وارتفعت المضبوطات من هذا العقار المخدر في المملكة المتحدة بنسبة 161% بين أوائل عام 2020 وأوائل 2021.