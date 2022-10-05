مصرية تعود لأسرتها بعد 45 عاما.. فما هي قصتها؟

نجحت سيدة مصرية في العودة إلى أسرتها التي فقدتها بينما كانت في عمر الخامسة، لتعود إليهم بعدما تجاوزت عامها الخمسين، وأنجبت 5 أبناء.







وروت "رضا" قصتها المؤثرة، مشيرة إلى أنها كانت تلهو إلى جوار والدتها بائعة الخضار، والتي اختارت موقعًا لعملها البسيط إلى جوار شريط السكة الحديد، حين توقف أحد القطارات أرادت الصغيرة ذات الخمسة أعوام اكتشاف تفاصيله، فتحرك بها القطار.



وتقول رضا: "نزلت محطة ملوي في المنيا وفي واحد وداني مركز الشرطة وفضلت هناك 5 أيام وما وصلتش لأهلي خدني مأمور المركز وعشت مع أسرته حتى أصبح عمري 15 عامًا ثم تركتهم وفضلت ألف من بلد إلى بلد لحد ما حطت بيا الدنيا في محافظة الأقصر".



تابعت: "في محافظة الأقصر تعرفت على زوجي اللي طلعلي بطاقة وتزوجنا وعشت معاه وأنجبت منه 5 أولاد". وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بقصة "السيدة رضا" التي تاهت من والدتها التي تقطن في مدينة الفشن، بمحافظة بني سويف، جنوب العاصمة المصرية، ودارت بها الأيام ونقلتها من بلد إلى أخرى، حتى استقرت وتزوجت في محافظة الأقصر، أقصى جنوب مصر، لكنها لم تفقد الأمل في العثور على أسرتها، ونجحت في ذلك مستعينة بمواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدا "فيسبوك".وروت "رضا" قصتها المؤثرة، مشيرة إلى أنها كانت تلهو إلى جوار والدتها بائعة الخضار، والتي اختارت موقعًا لعملها البسيط إلى جوار شريط السكة الحديد، حين توقف أحد القطارات أرادت الصغيرة ذات الخمسة أعوام اكتشاف تفاصيله، فتحرك بها القطار.وتقول رضا: "نزلت محطة ملوي في المنيا وفي واحد وداني مركز الشرطة وفضلت هناك 5 أيام وما وصلتش لأهلي خدني مأمور المركز وعشت مع أسرته حتى أصبح عمري 15 عامًا ثم تركتهم وفضلت ألف من بلد إلى بلد لحد ما حطت بيا الدنيا في محافظة الأقصر".تابعت: "في محافظة الأقصر تعرفت على زوجي اللي طلعلي بطاقة وتزوجنا وعشت معاه وأنجبت منه 5 أولاد".

وحين وصل عمرها لأكثر من 50 عاماً عاود "رضا" الحنين لأهلها وبدأت محاولات البحث عنهم عبر موقع فيسبوك. وبدأت في البحث عن أسرتها من خلال عدد من الفيديوهات إلى أن تعرفت عليهم بمحافظة بني سويف.



من جانبها قالت تحية عويس، بائعة من مدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف، إنها عثرت على ابنتها المتغيبة منذ 45 عامًا في محافظة الأقصر، بعدما نشرت الابنة قصتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وأضافت تحية أنها فوجئت بشقيقها "أشرف" يخبرها أن ابنتها رضا المتغيبة منذ 45 عامًا مازالت على قيد الحياة وموجودة في محافظة الأقصر، موضحة أنها تواصلت مع ابنتها من خلال أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، فيديو وصور، وتأكدت أنها ابنتها.



وأشارت إلى أنها ستصطحب أفراد أسرتها للأقصر للقاء ابنتها والعودة بها وبأطفالها وإعادتهم بعد غياب 45 عاماً، موضحة أنها ظلت تبحث عنها لمدة 3 أعوام وفشلت في العثور عليها.



وقد احتفل أهالي منطقة الكرنك بمحافظة الأقصر بعودة السيدة رضا لأهلها بعد غيابها عنهم 45 عامًا بالأغاني والرقص أمام منزلها.