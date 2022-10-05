مصرية تعود لأسرتها بعد 45 عاما.. فما هي قصتها؟

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
40
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
40
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
بالمختزل
من
08:00 PM
الى
09:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
مع اقتراب المحاكمة.. ماسك يتراجع ويعرض شراء تويتر
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
اعلان
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-434281-638005574460672075.jpeg
مصرية تعود لأسرتها بعد 45 عاما.. فما هي قصتها؟
منوعات
2022-10-05 | 05:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,815 مشاهدة
نجحت سيدة مصرية في العودة إلى أسرتها التي فقدتها بينما كانت في عمر الخامسة، لتعود إليهم بعدما تجاوزت عامها الخمسين، وأنجبت 5 أبناء.
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بقصة "السيدة رضا" التي تاهت من والدتها التي تقطن في مدينة الفشن، بمحافظة بني سويف، جنوب العاصمة المصرية، ودارت بها الأيام ونقلتها من بلد إلى أخرى، حتى استقرت وتزوجت في محافظة الأقصر، أقصى جنوب مصر، لكنها لم تفقد الأمل في العثور على أسرتها، ونجحت في ذلك مستعينة بمواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدا "فيسبوك".
وروت "رضا" قصتها المؤثرة، مشيرة إلى أنها كانت تلهو إلى جوار والدتها بائعة الخضار، والتي اختارت موقعًا لعملها البسيط إلى جوار شريط السكة الحديد، حين توقف أحد القطارات أرادت الصغيرة ذات الخمسة أعوام اكتشاف تفاصيله، فتحرك بها القطار.
وتقول رضا: "نزلت محطة ملوي في المنيا وفي واحد وداني مركز الشرطة وفضلت هناك 5 أيام وما وصلتش لأهلي خدني مأمور المركز وعشت مع أسرته حتى أصبح عمري 15 عامًا ثم تركتهم وفضلت ألف من بلد إلى بلد لحد ما حطت بيا الدنيا في محافظة الأقصر".
تابعت: "في محافظة الأقصر تعرفت على زوجي اللي طلعلي بطاقة وتزوجنا وعشت معاه وأنجبت منه 5 أولاد".
وحين وصل عمرها لأكثر من 50 عاماً عاود "رضا" الحنين لأهلها وبدأت محاولات البحث عنهم عبر موقع فيسبوك. وبدأت في البحث عن أسرتها من خلال عدد من الفيديوهات إلى أن تعرفت عليهم بمحافظة بني سويف.
من جانبها قالت تحية عويس، بائعة من مدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف، إنها عثرت على ابنتها المتغيبة منذ 45 عامًا في محافظة الأقصر، بعدما نشرت الابنة قصتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وأضافت تحية أنها فوجئت بشقيقها "أشرف" يخبرها أن ابنتها رضا المتغيبة منذ 45 عامًا مازالت على قيد الحياة وموجودة في محافظة الأقصر، موضحة أنها تواصلت مع ابنتها من خلال أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، فيديو وصور، وتأكدت أنها ابنتها.
وأشارت إلى أنها ستصطحب أفراد أسرتها للأقصر للقاء ابنتها والعودة بها وبأطفالها وإعادتهم بعد غياب 45 عاماً، موضحة أنها ظلت تبحث عنها لمدة 3 أعوام وفشلت في العثور عليها.
وقد احتفل أهالي منطقة الكرنك بمحافظة الأقصر بعودة السيدة رضا لأهلها بعد غيابها عنهم 45 عامًا بالأغاني والرقص أمام منزلها.
>>
حمل تطبيق السومرية وتابع آخر الأخبار أول بأول
>>
أندرويد
>>
آبل
>>
هواوي
دوليات
منوعات
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
محافظة عراقية تعطل الدوام لمدة يومين
محليات
28.77%
15:28 | 2022-10-04
محافظة عراقية تعطل الدوام لمدة يومين
15:28 | 2022-10-04
التعليم تتخذ قراراً يخص العام الدراسي 2022/2021
محليات
27.83%
14:09 | 2022-10-03
التعليم تتخذ قراراً يخص العام الدراسي 2022/2021
14:09 | 2022-10-03
الصدر يعلق على جلسة مجلس الأمن ويقدم نصيحة تخص ممثل العراق
سياسة
23.05%
13:28 | 2022-10-04
الصدر يعلق على جلسة مجلس الأمن ويقدم نصيحة تخص ممثل العراق
13:28 | 2022-10-04
أول تعليق حكومي على أحداث ذي قار
أمن
20.35%
17:15 | 2022-10-03
أول تعليق حكومي على أحداث ذي قار
17:15 | 2022-10-03
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
تظاهرة المستقيلين والمفسوخة عقودهم من وزارة الداخلية - الحلقة ٣٠٨ | الموسم 5
05:00 | 2022-10-05
ناس وناس
تظاهرة المستقيلين والمفسوخة عقودهم من وزارة الداخلية - الحلقة ٣٠٨ | الموسم 5
05:00 | 2022-10-05
52 دقيقة
كمال الأجسام في العراق - حلقة ٣٠ | الموسم 1
14:50 | 2022-10-04
52 دقيقة
كمال الأجسام في العراق - حلقة ٣٠ | الموسم 1
14:50 | 2022-10-04
عشرين
تشرين ولادة وطن .. والعيد الوطني احتفال مؤجل حتى ازاحة الفاسدين - حلقة ٤٣ | 2022
14:00 | 2022-10-04
عشرين
تشرين ولادة وطن .. والعيد الوطني احتفال مؤجل حتى ازاحة الفاسدين - حلقة ٤٣ | 2022
14:00 | 2022-10-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-10-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-10-04
Morning Live
3 ملايين سيارة في بغداد من اصل من اصل 5 ملايين بعموم العراق - الحلقة ١٣٦ | 2022
05:00 | 2022-10-04
Morning Live
3 ملايين سيارة في بغداد من اصل من اصل 5 ملايين بعموم العراق - الحلقة ١٣٦ | 2022
05:00 | 2022-10-04
Celebrity
المخرجة رندلى قديح - حلقة ٢٣
14:50 | 2022-10-03
Celebrity
المخرجة رندلى قديح - حلقة ٢٣
14:50 | 2022-10-03
بالمختزل
سفينة الإطار تجتاز عاصفة تشرين وتدخل بحر النجف - حلقة ٤٦ | الموسم 1
14:00 | 2022-10-03
بالمختزل
سفينة الإطار تجتاز عاصفة تشرين وتدخل بحر النجف - حلقة ٤٦ | الموسم 1
14:00 | 2022-10-03
خط أحمر
تاجر مخدرات صوب سلاحه نحو رأسه مهدداً بالانتحار - الحلقة ٥٦ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-10-02
خط أحمر
تاجر مخدرات صوب سلاحه نحو رأسه مهدداً بالانتحار - الحلقة ٥٦ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-10-02
رحال
مدينة الرمادي، محافظة الانبار - الحلقة ٢٣ | الموسم 3
14:50 | 2022-10-01
رحال
مدينة الرمادي، محافظة الانبار - الحلقة ٢٣ | الموسم 3
14:50 | 2022-10-01
اسرار الفلك
من ١الى ٧ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-10-01
اسرار الفلك
من ١الى ٧ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-10-01
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
تظاهرة المستقيلين والمفسوخة عقودهم من وزارة الداخلية - الحلقة ٣٠٨ | الموسم 5
05:00 | 2022-10-05
ناس وناس
تظاهرة المستقيلين والمفسوخة عقودهم من وزارة الداخلية - الحلقة ٣٠٨ | الموسم 5
05:00 | 2022-10-05
52 دقيقة
كمال الأجسام في العراق - حلقة ٣٠ | الموسم 1
14:50 | 2022-10-04
52 دقيقة
كمال الأجسام في العراق - حلقة ٣٠ | الموسم 1
14:50 | 2022-10-04
عشرين
تشرين ولادة وطن .. والعيد الوطني احتفال مؤجل حتى ازاحة الفاسدين - حلقة ٤٣ | 2022
14:00 | 2022-10-04
عشرين
تشرين ولادة وطن .. والعيد الوطني احتفال مؤجل حتى ازاحة الفاسدين - حلقة ٤٣ | 2022
14:00 | 2022-10-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-10-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-10-04
لقطات
بعد المطعم اشتغلت حمّال وما كو خبر من الرعاية! | ناس وناس
12:00 | 2022-10-04
لقطات
بعد المطعم اشتغلت حمّال وما كو خبر من الرعاية! | ناس وناس
12:00 | 2022-10-04
Morning Live
3 ملايين سيارة في بغداد من اصل من اصل 5 ملايين بعموم العراق - الحلقة ١٣٦ | 2022
05:00 | 2022-10-04
Morning Live
3 ملايين سيارة في بغداد من اصل من اصل 5 ملايين بعموم العراق - الحلقة ١٣٦ | 2022
05:00 | 2022-10-04
Celebrity
المخرجة رندلى قديح - حلقة ٢٣
14:50 | 2022-10-03
Celebrity
المخرجة رندلى قديح - حلقة ٢٣
14:50 | 2022-10-03
بالمختزل
سفينة الإطار تجتاز عاصفة تشرين وتدخل بحر النجف - حلقة ٤٦ | الموسم 1
14:00 | 2022-10-03
بالمختزل
سفينة الإطار تجتاز عاصفة تشرين وتدخل بحر النجف - حلقة ٤٦ | الموسم 1
14:00 | 2022-10-03
خط أحمر
تاجر مخدرات صوب سلاحه نحو رأسه مهدداً بالانتحار - الحلقة ٥٦ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-10-02
خط أحمر
تاجر مخدرات صوب سلاحه نحو رأسه مهدداً بالانتحار - الحلقة ٥٦ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-10-02
رحال
مدينة الرمادي، محافظة الانبار - الحلقة ٢٣ | الموسم 3
14:50 | 2022-10-01
رحال
مدينة الرمادي، محافظة الانبار - الحلقة ٢٣ | الموسم 3
14:50 | 2022-10-01
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اعلان
إستفتاء
هل ينجح الإطار التنسيقي بتشكيل حكومة بعد اعتزال الصدر؟
نعم
نعم
كلا
كلا
حل البرلمان هو الأمثل
حل البرلمان هو الأمثل
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.