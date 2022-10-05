السعرات الحرارية في حلويات المولد النبوي.. نصائح لتجنب الأضرار

ومن العادات الشائعة في المولد النبوي توزيع أنواع من الحلويات والسكاكر السكرية .ويتميز احتفال العراقيين بهذه المناسبة عن باقي الشعوب بعادات وتقاليد متوارثة، إذ تقوم العائلات بتجهيز الطعام وتوزيعه على الجيران، مثل طبخ الزردة، وحلوى التمر وغيرهما.*أنواع الحلويات التي يتم تقديمها في المولد-الزردة-حلاوة التمر-الحلويات-السكاكر-الحلقوم-الحلاوة (الجكليت)وتسلط السومرية، الضوء على مكونات هذه الأغذية وعدد السعرات الحرارية التي تحويها، فيما تنشر أبرز الأغذية الصحية البديلة وكالتالي:-الزردة 372 سعرة حرارية-حلاوة التمر 287 سعرة حرارية-الحلويات 235سعرة حرارية-السكاكر 35 سعرة حرارية-الحلقوم 230 سعرة حرارية-حلاوة الجكليت 260 سعرة حرارية*بدائل السكر الصحية:1ـ القرفةتُعرف القرفة بخصائصها التي تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، وتقليص الرغبة في تناول الحلويات.2ـ الفواكه المجففةعند اتباع حمية تهدف إلى إنقاص الوزن أو محاولة تنويع النظام الغذائي، يعد تناول التمر الخيار الأمثل لتحقيق ذلك، إضافة إلى تناول الفواكه المجففة على اختلاف أنواعها. غير أنه يجب الانتباه إلى أنه رغم احتواء الفاكهة المجففة على الكثير من السكر فإنها لا تشعرك بالشبع، ولذلك يجب الحرص على تناول كميات قليلة منها.*خطأ جوهريأن كانت العادة قد جرت على تناول الحلويات في نهاية الوجبة، فإن ذلك يُعد خطأ جوهريًا، إذ يُفضل إنهاء الوجبة بأغذية ذات نكهة مرّة مثل شوكولاتة دارك او مضغ القرنفل، وبذلك تزول الرغبة في تناول الحلويات.3ـ سكر جوز الهنديُشتق سكر جوز الهند من نبات جوز الهند، وتحديداً عصارة نخيل جوز الهند. نظرًا لأنه يأتي في شكل بلوري، فهو بديل سهل 1 مقابل 1 للوصفات التي تتطلب السكر الأبيض والبني.4- العسلوهو شيء مميز حول بديل السكر كون أن نكهته تختلف بناءً على الزهور التي حصل عليها نحل العسل.5ـ السكر البني: يستخدم في العديد من أنواع الحلويات فهوه بديل للسكر*نصائح للحد من تناول الحلوياتبهذا الصدد، توضح الخبيرة في مجال التغذية الدكتورة غصون، أضرار الحلويات وكثرة تناولها.وتقول غصون في حديث لـ السومرية، إنه "من المعروف أن الحلويات تعطي سعرات حرارية من دون قيمة غذائية"، داعية الأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة "الحد من تناولها".وتضيف خبيرة التغذية، أن "الاشخاص الاصحاء او المتبعين نظام غذائي صحي، عليهم تناول هذه الحلويات بشكل محدود ومنظم".وتوضح، أن "جميع انوع الحلويات لها سعرات حرارية تختلف عن الأخرى، اما تأتي بسكر زيادة او تستخدم السكر المحلى"، محذرة من "تناولها بكميات كبيرة لأنها تأخذ من قيمة الغذاء اليومي".وختمت الخبيرة حديثها بالقول، "يكون الغذاء اليومي مجموعة من المجاميع الغذائية، (الحليب ومشتقاته، الخضروات، والنشويات، والدهون، والبروتينات) وهذه جميعها سلسلة محسوبة من هذه المجاميع".