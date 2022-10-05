أحمد الأوسي: كاظم الساهر أسطورة.. وهذا هو سبب تصويره فيديو في المقبرة

وقال أحمد إنّه كان في حالة صدمة وحزن شديد ولم يفكّر أثناء تصويره الفيديو أنّه سيأخذ ضجّة كبيرة وينتشر سريعاً. وعبّر عن حزنه الشديد لفقدان زوجته وقال "الفراق صعب."





حلّ اليوتيوبر العراقي أحمد الأوسي ضيفاً في برنامج “Celebrity” مع الإعلامي ايهاب العطية على قناة السومرية.

في بداية الحلقة، تمنى الأوسي لقاء والديه ومشاركتهما الفطور، وأشار إلى أنّه أتعبهما بسبب سفراته الكثيرة.

وفي الحديث عن الغربة، قال إنّه ترك العراق منذ ٢٢ سنة، واكتشف أنّه إنسان قويّ وأنّ الغربة صعبة جدّاً وغيّرت في شخصيته كثيراً.

ووصف أحمد الأوسي فترة الإقفال بسبب فايروس كورونا بالفترة الجميلة و"كلج حبيتها"، لأنّه إنسان انطوائي و"بيتوتي".

واعترف أنّه اضطر إلى أنّ يكون زائف في بعض الأحيان على مواقع التواصل الإجتماعي لإرضاء الجمهور. وأكّد الأوسي أنّ معظم المؤثرين والمشهورين على مواقع التواصل مزيّفين وليسوا على طبيعتهم.

وعن اذا كان اليوتيوب مربح، فقال أحمد إنّ اليوتيوب غير مربح للعراقيين لأنّ اصحاب الإعلانات في العراق لا ينشرون اعلاناتهم على اليوتيوب. وأضاف أنّ أميركا والدول الأوروبية والخليج هي المستفيدة منه أكثر من باقي الدول.

وعبّر الأوسي عن شعوره بالخوف في حال العالم الافتراضي انتهى. وصرّح أنّه يتابع اليوتيوبر فهد سال، جو حطاب وعمر فاروق.

وتحدّث عن المشكلة التي حصلت بينه وبين اليوتيوبر نور ستارز حين انتقد محتواها. وقال إنّه يحبّها ولكنّه انتقد ما تقدّمه عبر قناتها على اليوتيوب.

وعن مشاريعه الجديدة، صرّح أحمد الأوسي أنّه يحضّر برنامج على الانستغرام في خانة "Reels" ويقدّم فيه نصائح للشباب.

وقال إنّه درس التصوير والإخراج، ويتمنّى التعامل مع رحمة رياض وحسام الرسام وكاظم الساهر الذي وصفه بالأسطورة.

وفي الحديث عن شخصيته، أشار الأوسي إلى أنّه كان عصبّي وكانت ردود فعله مع الناس سيئة.

وأكّد أنّه ضدّ عمليات التجميل للرجال ولكن لا يؤكد عدم قيامه بعملية تجميل مع مرور الوقت.