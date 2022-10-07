تراجع مبيعات سامسونج الى ادنى مستوى منذ 2019

وأوضحت، أحدى أكبر شركات تصنيع شرائح الذاكرة والهواتف المحمولة في العالم، أن أرباحها التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، من المتوقع أن تصل إلى 10.8 تريليونات وون (حوالي 7.7 مليارات دولار )، بانخفاض 31.7 بالمئة من 15.82 تريليون وون، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.كان هذا الرقم هو أدنى ربح للربع الثالث منذ عام 2019، عندما كانت الحصيلة المقابلة 7.78 تريليونات وون. كما أنه يمثل أول انخفاض سنوي في أرباح سامسونغ للربع الثالث في ثلاث سنوات.جاءت أرباح التشغيل أقل بنسبة 8.3 بالمئة من متوسط التقديرات، وفقًا لمسح أجرته شركة يونهاب إنفوماكس الذراع المالية لوكالة يونهاب للأنباء.وزادت المبيعات بنسبة 2.7 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 76 تريليون وون. ولم تقدم الشركة بيانات صافي الأرباح، وستصدر تقرير أرباحها النهائية في نهاية الشهر.ويُعتقد أن أعمال أشباه الموصلات في سامسونغ، التي استحوذت على ما يقرب من 70 بالمئة من إجمالي أرباحها في الربع السابق، قد تباطأت، مع ضعف القدرة الشرائية للمستهلكين مما أدى إلى خفض الطلب على الرقائق من الشركات المصنعة للإلكترونيات وكذلك شركات الحوسبة السحابية والخوادم.