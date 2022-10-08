بعد اختراق بياناتهم.. تويوتا تحذر عملائها من هذا الأمر

وقالت الشركة: "لقد تبين لنا احتمال تعرض 296019 عنوان بريد إلكتروني للعملاء والأرقام المرجعية المرتبطة بهم للاختراق".وقالت، قد يتأثر بذلك أي شخص يستخدم خدمة "تي كونكت " من تويوتا عبر الإنترنت.ورغم إمكانية اختراق بيانات أولئك العملاء إلا أن تويوتا سارعت بطمأنتهم قائله إنه إذا تم اختراق المعلومات، فلن يتمكن اللصوص من الوصول إلى الأسماء أو أرقام الهواتف أو تفاصيل بطاقات الائتمان الخاصة بهم.وزاد إنتاج الشركة اليابانبة، على مستوى العالم خلال شهر آب/أغسطس الماضي بنسبة 3ر44% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، ليصل إلى 766 ألفا و 683 وحدة، وهو ما يمثل مستوى قياسي بالنسبة لشهر آب/أغسطس.وأرجعت الشركة ارتفاع الانتاج إلى تراجع التأثيرات السلبية لنقص أشباه المواصلات وتخفيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا في مدينة شنغهاي الصينية بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.وذكرت صحيفة جابان توداي أن الزيادة في الإنتاج تعد الأولى منذ خمسة أشهر بعدما حاولت تويوتا حماية سلاسل الامداد الخاصة بها في ظل أزمة قطع الغيار العالمية، حيث اضطرت شركات صناعة السيارات في أنحاء العالم لخفض إنتاجها.وارتفع إنتاج الشركة خارج اليابان بنسبة 65.1% ليصل إلى 570 ألفا و645 سيارة، حيث تضاعف الانتاج في الصين وارتفع بنسبة 24.6% في أمريكا الشمالية. وارتفع الانتاج المحلي بنسبة 5.6% ليصل إلى 196 ألفا و28 سيارة.ونتيجة لذلك، تجاوز الانتاج العالمي للشركة خلال الشهر الماضي الهدف الذي تم تحديده في تموز/يوليو الماضي ويبلغ 700 ألف سيارة.وارتفعت مبيعات الشركة بنسبة 3.8% لتصل إلى 777 ألفا و47 وحدة، فيما تعد أول زيادة خلال العام، ويرجع ذلك لارتفاع المبيعات الخارجية بنسبة 8.9%، حيث بلغت مستوى قياسي بالنسبة لشهر آب/أغسطس بلغ 694 ألفا و272 سيارة