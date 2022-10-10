فتاة بريطانية الأكثر مرونة في العالم" تدخل موسوعة غينيس"

وسجلت باروس، المعروفة بـ "الفتاة الأكثر مرونة في العالم"، الرقم القياسي لأكبر عدد من الانحناءات في 30 ثانية فقط، وذلك بعد أن تمكنت من ثني جسدها للخلف وجلب رأسها بالقرب من ساقيها وصدرها إلى الأرض 11 مرة ونصف المرة، في نصف دقيقة يوم الـ 5 من أكتوبر الماضي.وقالت باروس "فخورة لكوني حاملة لرقم قياسي، هذا إنجاز رائع، لقد دفعني إلى إدراك أن مرونتي هي أبعد مما كنت أتخيل، لقد غير الأمر حياتي تماما".واكتشفت الفتاة البريطانية مرونة جسدها في 2017، حينما كانت تحاول تقليد حركات الرقص لنجمة البوب ريهانا.وأصبحت باروس، حاليًّا تتمتع بشعبية كبيرة، بسبب مقاطع الفيديو التي تنشرها باستمرار عبر موقع "يوتيوب"، كما إنها اشتركت في برنامج "Got Talent" في إسبانيا.