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تعرف على اسباب "نفضة الجسد" عند النوم
منوعات
2022-10-10 | 10:04
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,122 مشاهدة
اوضحت دراسات علمية، اسباب الرعشة والانتفاض التي تحدث أثناء النوم.
ويقول مارك وو، أستاذ علم الأعصاب في كلية "جونز هوبكنز" للطب وطبيب طب النوم في مستشفى "جونز هوبكنز"، إن معظم الناس يعتقدون أن النوم واليقظة حالتان مختلفتان للوجود، ولكن هناك لحظات تتلاشى فيها الخطوط بينهما.
ويشير إلى أنه في أثناء الانتقال بين الحالتين يشعر البعض برعشة تجعل الشخص مستيقظاً، موضحاً أن هذه التشنجات المعروفة باسم "هزات النوم" أو "بدء النوم" تتضمن تقلصات قصيرة لعضلة واحدة أو عدة عضلات ويمكن أن تكون مصحوبة بأحاسيس أخرى، مثل الشعور بالسقوط.
ويطمئن عالم الأعصاب مَن يمرون بهذا الإحساس، مشيرا إلى أن هذه الحالة شائعة جداً ونادراً ما تكون مدعاة للقلق.
ويوضح أنه يمكن استفزازها أو تفاقمها بسبب الإجهاد والحرمان من النوم والاستخدام المفرط للكافيين.
أسباب الرعشة
بينما لا يزال العلماء غير متأكدين من أسباب هزات النوم، يُعتقد أن التغييرات في استثارة الدماغ في أثناء انتقالات اليقظة والنوم هي السبب.
يتكون الدماغ من القشرة الدماغية، وهناك أيضاً جذع الدماغ الذي يربط القشرة بالحبل الشوكي ويتحكم في العمليات الأساسية للحياة، مثل التنفس والبلع وإيقاعات القلب، ويعتقد العلماء أن هزات النوم تنجم عن نشاط غير مستقر في منطقة جذع الدماغ هذه في أثناء نومنا.
أثناء اليقظة المريحة، عندما تغلق عينيك ويهدأ جسمك، تتكون موجات دماغك من ترددات سريعة مختلطة وإيقاع "ألفا" سائد وثابت.
في أثناء انتقالك إلى النوم، يبدأ إيقاع "ألفا" في التراجع ويصبح غير منظم، وتبدأ موجات دماغك عموماً في التباطؤ.
معظم الناس- ما يقدر بنحو 60 إلى 70% منهم- يعانون من هزات النوم، ويحدث الوخز، الذي قد لا يوقظك، في جميع الأعمار، بما في ذلك الأطفال وكبار السن.
من ناحية أخرى، فإن الأعراض الحسية التي يمكن أن تصاحبها تميل إلى التسبب في مزيد من القلق. تتضمن هذه الأحاسيس الشعور بالسقوط ولكنها قد تتضمن أيضاً رؤية وميض من الضوء الساطع أو أجزاء من الحلم. قد تشعر أيضاً بوخز كهربائي أو دفء يتدفق عبر الجسم، والذي يمكن أن يحدث في الأطراف أو في الجذع.
الرأس المنفجر
وهذا الشعور يمكن أن يحدث مع أو بدون ارتعاش، يقول "وو": "رأيت ذات مرة مريضاً، وصف سماعه دوياً عالياً داخل رأسه في معظم الليالي عندما ينام. غالباً ما لاحظ أيضاً شعوراً بصدمة كهربائية تصعد في العمود الفقري.
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