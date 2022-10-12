فيسبوك يصدم رواد السوشيال ميديا بعد فقدانهم ملايين المتابعين

وفي العالم العربي سادت حالة من الدهشة لدى رواد موقع التواصل الاجتماعي بعدما لاحظوا ‏انخفاضاً حاداً في عدد المتابعين على موقع فيسبوك دون أي سابق إنذار، ‏وكانت المفاجأة الكبرى في الحساب الخاص بمؤسس Facebook مارك ‏زوكربيرج، الذي خسر خسارة فادحة بسبب ما يعتقد أنه "عيب تقني"، ‏حيث وصل عدد متابعيه لحوالي 10 آلاف متابع بدلاً من 119 مليوناً، وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب ذلك ‏دون أن تصدر الشركة أي تعليق.وأكد كثير من متابعي موقع "فيسبوك"، في منشورات على حساباتهم، أنهم فقدوا آلافاً من متابعيهم فجأة.وبالتزامن انخفضت أعداد المتابعين لصحيفتي نيويورك تايمز وواشنطن بوست وموقع هافينغتون بوست وصحف ذا هيل ويو إس إيه توداي USA Today ونيويورك بوست ومجلة نيوزويك.فيما سألت مجلة نيوزويك الشركة المالكة لفيسبوك "ميتا" عن سبب هذا التراجع وما إن كان عائداً إلى حذف الحسابات الزائفة.فبين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران عام 2022، اتخذ موقع فيسبوك إجراءات ضد 1.4 مليار حساب يشتبه في زيفها، وفقاً لتقريره الخاص بتنفيذ المعايير. وفي الأشهر الثلاثة التي تسبق هذه الفترة، حذف 1.6 مليار "حساب وهمي".يقول موقع فيسبوك على صفحة مركز الشفافية: "هدفنا إزالة أكبر عدد ممكن من الحسابات الوهمية على فيسبوك. وهذه الحسابات تشمل التي أُنشئت بقصد خبيث لانتهاك سياساتنا، والصفحات الشخصية التي تمثل شركة أو منظمة أو كياناً غير بشري، مثل حيوان أليف".وأضاف: "وأولويتنا هي حذف الحسابات الوهمية التي يكون الغرض منها إحداث ضرر. فالعديد من هذه الحسابات تستخدم في حملات المضايقات وتكون ممولة".وقال أيضاً: "نتوقع أن يتغير عدد الحسابات المحذوفة بمرور الوقت بسبب الطبيعة المتقلبة لإنشاء الحسابات العدائية. ولدينا تقنية تساعدنا في حظر ملايين المحاولات لإنشاء حسابات مزيفة يومياً واكتشاف ملايين أخرى، غالباً في ظرف دقائق بعد إنشائها".وقدر موقع فيسبوك في الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران من هذا العام أن "الحسابات الزائفة تمثل حوالي 5% من مستخدمينا النشطين شهرياً على مستوى العالم".