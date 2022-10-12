مع عودة الجامعات.. إليكِ روتين العناية بالبشرة

كيفية الحفاظ على بشرتك خلال أيام الدراسةمع العودة للدراسة، تصاب الكثير من الفتيات بالحيرة والتوتر والقلق، وتتساءل عن كيفية الحفاظ على بشرتها في أيام الدراسة، والظهور يومياً في الجامعة، بشكل مشرق وبشرة نضارة وحيوية، فكثير من الفتيات تعاني من ظهور حب الشباب والبثور مع بدء الدراسة، لذلكِ عليك البدء في تطبيق روتين العناية بالبشرة اليومي قبل وأثناء الدراسة.روتين العناية بالبشرةاغسلي وجهك لمدة دقيقة يومياً، مع ضرورة اختيار غسول وجه مناسب لبشرتك.قومي بتطبيق تونر يناسب بشرتك، حيث أن التونر ينظف البشرة ويغلق المسام الواسعه.تطبيق سيروم يناسب بشرتك.احرصي على وضع كريم الترطيب اليومي ليلاً ونهاراً يومياًوضع كريم العينينالحد من تناول مشتقات الحليب سيمنحك بشرة نقية وصافيةاحرصي على تناول الكثير من الخضروات والفواكه يومياًتناولي كميات كبيرة من المياهقبل النزول للجامعة قومي تقشير بشرتك وصنفرة الوجه للتخلص من الجلد الميت والأوساخ المتراكمة.قومي بالتدليك للوجه للتخلّص من انتفاخ الوجهاحرصي على وضع قناع طبيعي مبيّض ومرطب من الخلطات الطبيعية المتعددة لمنحك بشرة نقية ومشرقةحمام بخار الماء الساخن لبشرتك لمدة 10 دقائق للتخلّص من السمومقومي بتنظيف بشرتك وإزالة الشعر الزائد من وجهكِ.احصلي على قسط كاف من النوم ما بين 7 إلى 8 ساعات يومياً قبل بداية العام الدراسي.روتين العناية اليومي للبشرة أثناء الجامعةاغسلي وجهك بالغسول لتنظيف البشرة من الشوائب والاتربةاستمري في استخدام تونر مناسب لبشرتكاحرصي على وضع ماء الورد يومياًقومي بوضع كريم مرطب مناسب لنوع بشرتك، حيث يعمل الكريم المرطب على ترطيب البشرة قبل النزول إلى الجامعة.ضعي واقي الشمس مناسب لنوع بشرتك، فهو مكون أساسي يومياً يساعد على حماية بشرتك من أشعة الشمس الضارة، ويمنع ظهور التجاعيد المبكرة والحبوب والبثور.لا تكتفي بوضع واقي الشمس في البيت، إذا كان يومك ملئ بالمحاضرات والدراسة، قومي بوضع كريم واقى الشمس في حقيبة يدك وضعه كل ساعتين تقريبا للحرص على استمرار تأثيره فى حماية بشرتك طوال الساعات التي تقضيها خارج المنزل.عليكِ وضع مكياج خفيف أثناء الجامعة حتى لا تجهدي بشرتك حيث انها تتعرض للشمس الحارقة والكثير من الأتربة.ضعي كريم مرطب البشرة فى حقيبتك لاستخدامها طوال اليوم خارج المنزل وفي ساعات الجامعة.قومي بوضع مكياج مناسب لبشرتك ولساعات النهار.ضعي بلسم الشفاه في حقيبتك خارج المنزل لوضعه من حين إلى آخر لترطيب الشفاه ومنع التشققات.احرصي فور عودتك إلى المنزل، على تنظيف بشرتك جيداً وإزالة مستحضرات التجميل حتى لا يؤثر تركها بالسلب على بشرتك.قومي بتطبيق مقشر للوجه مره واحده اسبوعيا لازالة الجلد الميت.احرصي على تطبيق ماسك طبيعي مرة في الأسبوع لنضارة البشرة على حسب نوع بشرتكاجعلي بشرتك تتنفس خلال ساعات الليل قبل الذهاب إلى الجامعة، وذلك من خلال تنظيف البشرة جيداً قبل النوم والتخلص من بقايا المكياج التي توجد بها، للمساعدة على تجديد خلايا البشرة.لابد من مسح شاشة هاتفكِ جيداً قبل الرد عليه حيث أنه يحتوي على العديد من الأتربة التي تعتبر سبب في ظهور العديد من مشاكل البشرة.تناولي كميات كبيرة من الماء خلال ساعات الدراسة، حيث احرصي على وجود زجاجة الماء في حقيبتك.تجنبي تناول الطعام السريع والوجبات الغير صحية يومياً في الجامعة، وحاولي وضع لانش بوكس في حقيبتك يحتوي على خضروات أو فواكه أو أكل صحي لتناوله خلال اليوم الدراسي.