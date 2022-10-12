رجل الغيتار يحطم رقماً قياسياً في موسوعة غينيس (فيديو)

وكان ديفيد راش، الذي حطم ما يقرب من 250 رقماً قياسياً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية للترويج لتعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، في السابق يحمل نفس الرقم القياسي، وكان يهدف إلى استعادته من خلال الموازنة لمدة ساعة و12 دقيقة و40 ثانية.وأكد راش أنه شعر بالفزع عندما علم أن الرقم القياسي قد تعرض للضرب بالفعل بزمن ساعة و13 دقيقة و25 ثانية، مما أدى إلى إبطال محاولته لمدة 45 ثانية فقط.وتمكن راش من تحطيم الرقم القياسي الجديد الذي سجله الإسباني كريستيان روبرتو لوبيز رودريغيز بزمن ساعة و35 دقيقة.وتابع راش قائلاً: "الألم كان شديدًا للغاية وأخذت الغيتار من ذقني.. وكان ذلك درساً في الألم".