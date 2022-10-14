مشهد يحبس الأنفاس.. مصعد كهربائي يتحرك أثناء إدخال مريض على سرير (فيديو)

نشرت وسائل إعلام في الهند فيديو يحبس الأنفاس لواقعة صادمة تعرض لها مريض في أحد مستشفيات نيودلهي، عندما تحرك المصعد الكهربائي بينما لا يزال الباب مفتوحًا.



وأظهر الفيديو اثنين من طاقم التمريض وهما يدخلان المريض على السرير إلى داخل المصعد، وبينما داخل الأول وسحب السرير المتحرك بالمريض إلى داخل المصعد تحرك فيما كان الباب مفتوحًا.



واضطر الممرض الذي كان في الاتجاه الآخر للسرير أن يترك المريض الذي انقلب السرير به داخل المصعد بينما أصيب الجميع بالصدمة، فيما لم يعرف ماذا حدث له أو للمرض الذي كان بالداخل.

وكادت هذه الواقعة أن تتسبب في تمزيق جسد المريض في مشهد مأساوي، إلا أن الجزء الأكبر منه كان قد دخل المصعد.