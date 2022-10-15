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لاكتشاف غاز الكون.. الكشف عن أكبر كاميرا فلكية

منوعات

2022-10-15 | 02:35
لاكتشاف غاز الكون.. الكشف عن أكبر كاميرا فلكية
520 مشاهدة

كشف فريق من علماء الفلك رسمياً عن أكبر كاميرا رقمية في العالم، والتي ستلتقط أكبر صور الكون على الإطلاق وستسهم في حل الألغاز المجهولة في الفضاء.

وتضع الجهات المختصة في الولايات المتحدة الأمريكية اللمسات الأخيرة على تلسكوب المسح الشامل الكبير (LSST)، الذي أوشك على الانتهاء في مختبر التسريع الوطني SLAC التابع لوزارة الطاقة في مينلو بارك، كاليفورنيا.

وتبلغ دقة كاميرا التلسكوب 3200 ميجا بكسل - وهي قوية بما يكفي لرصد كرة غولف من مسافة 15 ميلاً - وهي بحجم سيارة رياضية صغيرة، بينما يبلغ قطر عدستها وحدها أكثر من 5 أقدام.

بمجرد الانتهاء من المشروع، ستلتقط الكاميرا صورًا رقمية للسماء الجنوبية المرئية بأكملها كل بضع ليالٍ من مرصد روبن، فوق جبل في تشيلي يسمى سيرو باتشون.

وسينتج عن ذلك مسح واسع وعميق وسريع لسماء الليل، وفهرسة أكبر عدد من النجوم والمجرات التي لوحظت على الإطلاق.

ودعا SLAC المصورين لزيارة مقر المشروع والتقاط أول صور للكاميرا العملاقة، التي كتب عبر موقعها الإلكتروني: "تعد كاميرا LSST التابعة لمرصد روبن أكبر كاميرا رقمية تم إنشاؤها على الإطلاق".

وأضاف: "على ارتفاع 5.5 قدم (1.65 متر) بمقدار 9.8 قدم (3 أمتار)، يبلغ حجمها تقريبًا حجم سيارة صغيرة وتزن ما يقرب من 6200 رطل (2800 كجم)". ويحتوي المستوى البؤري الرائع للكاميرا على 189 جهاز استشعار من خلال عدسات الكاميرا، ويشبه المستوى البؤري في هذه الكاميرا مستشعر التصوير الخاص بكاميرا المستهلك الرقمية أو الكاميرا الموجودة في الهاتف الذكي.

ويتم التقاط الضوء المنبعث من الجسم أو المنعكس عنه وتحويله إلى إشارات كهربائية تستخدم لإنتاج صورة رقمية، ويبلغ عرض هذا المستوى البؤري أكثر من قدمين ويحتوي على 189 مستشعرًا فرديًا تنتج مجتمعة صورة 3200 ميجا بكسل.

وتتيح الكاميرا الجديدة التقاط جزء من السماء بحجم 40 قمرًا ممتلئًا، أو اكتشاف كرة غولف في صورة من على بعد 15 ميلا.

وعند الانتهاء، يجب أن تكون مستشعرات التصوير في الكاميرا قادرة على اكتشاف الأشياء الأكثر قتامة 100 مليون مرة من تلك المرئية للعين المجردة - وهي حساسية من شأنها أن تسمح للبشر برؤية شمعة من على بعد آلاف الأميال.

وقبل نهاية العام، ستخضع الكاميرا لتعديل نهائي واحد - تركيب نظام تبريد محدث. وفي تلك المرحلة، ستكون الكاميرا كاملة وجاهزة للاختبار النهائي قبل أن تشحن إلى تشيلي في مايو من عام 2023 وتصبح جاهزة للعمل بالكامل في العام التالي.

وسينشئ مرصد روبن، من خلال هذه الكاميرا، أكبر فيلم فلكي على الإطلاق يسلط الضوء على بعض أكبر ألغاز الكون، بما في ذلك المادة المظلمة والطاقة المظلمة.
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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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