اليوم العالمي لغسل اليدين.. منظمات صحية تدعو إلى هذا الأمر

اليوم العالمي لغسل اليدين 2022 هو يوم سنوي مخصص للدعوة إلى غسل اليدين بالصابون كطريقة سهلة وفعالة وميسورة التكلفة للوقاية من الأمراض وإنقاذ الأرواح.تأسس اليوم العالمي قبل 14 عاما، واعتبر فرصة لتصميم واختبار وتكرار طرق مبتكرة لتشجيع الناس على غسل أيديهم بالصابون.أقيم اليوم العالمي الأول لغسل اليدين في عام 2008، عندما غسل أكثر من 120 مليون طفل حول العالم أيديهم بالصابون في أكثر من 70 دولة.منذ عام 2008، استخدم قادة المجتمعات المختلفة اليوم العالمي لغسل اليدين لنشر الكلمة حول غسل اليدين، وتوسيع بناء الأحواض وصنابير المياه، وإظهار بساطة وقيمة الأيدي النظيفة.وهناك حالات تستوجب غسل اليدين منها (بعد العطس، قبل الخلود إلى النوم وبعد الاستيقاظ منه، عند الرجوع من العمل، قبل الأكل وبعده، في أثناء اليوم، أو عند إصابة الأيدي بأي شيء قذر).وضع اليدين في الماء الجاري، ثم وضع صابون سائل أو صابون أو بودرة، ثم يتم فرك اليدين بقوة لمدة 20 ثانية على الأقل، ثم يتم تجفيف اليدين بمنشفة نظيفة.