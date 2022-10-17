أكبر أطباء العالم سناً يدخل موسوعة غينيس

وحصد الدكتور هوارد تاكر اللقب في شباط عام 2021، حين بلغ من العمر 98 عاماً و231 يوماً، وفقاً لموسوعة غينيس للأرقام القياسية.وستُعرض قصة الطبيب، الذي ينتمي لمدينة كليفلاند، في الفيلم الوثائقي What's Next الذي ستخرجه تايلور تاغليانيتي.يقدم خدماته للمرضى مرتين في الأسبوعفتاكر، طبيب الأعصاب الذي يمارس الطب منذ عام 1947، مستمر في تقديم خدماته للمرضى مرتين في الأسبوع.إذ قال للموقع: "الناس يقولون لي إنني أبلي بلاء حسناً بالنسبة للرجل في الـ 100 من عمري، وأتساءل في نفسي كم مرة يقابل هؤلاء طبيباً يبلغ من العمر 100 عام؟ لا أظن أنني قابلت شخصاً آخر يبلغ من العمر 100 عام. لم أقابل إلا نفسي".وفضلاً عن إنجازاته في المجال الطبي، حصل تاكر على شهادة في القانون أيضاً، وكان جندياً في البحرية خلال الحرب العالمية الثانية، وشغل منصب رئيس قسم علم الأعصاب في الأسطول الأطلسي خلال الحرب الكورية.ووفقاً للصحيفة الأمريكية، فقد أراد هوارد أن تربطه علاقة خاصة بنيويورك، إذ عمل في السابق مدرساً في معهد الأعصاب بنيويورك، وتزوّج من إحدى طالباته بعد تخرجها. ثم عاد الزوجان إلى كليفلاند وأنجبا 4 أبناء.الصحيفة أشارت إلى أن زوجته سو (89 عاماً) لا تزال تعمل أيضاً محللة نفسية، ولا تفكر في التقاعد مستقبلاً.وخلال جائحة كوفيد-19، أصيب هوارد بالفيروس بُعيد عيد ميلاده الـ 100، لكنه استمر في إعطاء دروس للأطباء المقيمين على زوم. وحالياً، يقدّم خدماته للمرضى في مركز سانت فنسنت الطبي الخيري.وقال لموسوعة غينيس: "مهارة تشخيص حالة ما ومساعدة المرضى، وتعليم الجيل القادم من أطباء الأعصاب، لن تتقدم في السن أبداً. فحين تحب ما تفعله ولا تزال قادراً على فعله، فلمَ تتقاعد؟".