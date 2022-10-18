الملك تشارلز يخصص موظفاً لإيقاظه صباحا بهذه الطريقة

فقد عين الملك تشارلز الثالث رجلاً خاصاً لإيقاظه كل صباح من خلال النفخ في المزمار خارج نافذته في الساعة الـ 9 صباحاً من كل يوم.وقد ذكرت صحيفة "The Sun" البريطانية أن الملك اختار "باول بيرنز" لهذا المنصب، وذلك بعد الدور البارز الذي قام به في جنازة والدته الراحلة الملكة إليزابيث الثانية الشهر المنصرم.وبذلك حصل" باول بيرنز" على أغرب وظيفة من الوظائف الملكية الكثيرة.موعد حفل تتويج الملك تشارلزوكان قصر باكنغهام وبعد شهر واحد من وفاة الملكة إليزابيث، التي تُوفيت عن عمرٍ يناهز 96 عاماً في 8 من سبتمبر، قد كشف عن موعد حفل تتويج الملك تشارلز معلناً أن الحدث سيُقام السبت 6 من مايو 2023، في كنيسة وستمنستر أبي في لندن، حيث تُوج الملوك البريطانيون منذ 900 عام.وبعد ما يقرب من ألف عام من التقاليد، سيدير الخدمة رئيس أساقفة كانتربري، وأكد القصر أيضاً أن تشارلز البالغ من العمر 73 عاماً، سيُتوَّج إلى جانب زوجته الملكة كاميلا.