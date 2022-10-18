مراهقة مصابة بمتلازمة داون تتحدى العالم وتصبح عارضة أزياء (صور)

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن مونيكا مايرز من مدينة "تورنتو" الكندية لم تعتقد قط أنها ستظهر في مثل هذا العرض ولكن بعد التوقيع مع وكالة عروض الأزياء الدولية Zebedee، انطلقت مسيرة مونيكا في عرض الأزياء الدولية.وأشارت مايرز إلى إنها شعرت بـ "الشجاعة والجمال" وهي تمشي على منصة العرض، مضيفة "لم يصدق أصدقائي وهم يرونني في مثل هذا الفستان الرائع، مع رموش اصطناعية وتصفيف شعري".وأوضحت الصحيفة أن والدتها ستيفاني مايرز سافرت إلى نيويورك مع ابنتها و"انفجرت في البكاء وهي تراقبها وهي تمشي على منصة العرض بشجاعة".وقالت ستيفاني "إنجابك لابنة تعاني من متلازمة داون لا يجعلك تتوقعين الكثير، فأنت تعيشين اللحظة وأنت قلقة كثيرًا.. لكن عندما رأيتها تفعل شيئًا لم أحلم به مطلقًا، جعلني ذلك فخورة للغاية.. أنا فخورة جدًّا بها، وهي فخورة جدًّا بنفسها أيضا".وأضافت أنه "لطالما أحبت مونيكا أي شيء يتعلق بالشعر والمكياج والفساتين منذ أن كانت طفلة صغيرة - حتى أنها مارست المشي على المدرج عندما كانت في الثانية من عمرها، وكانت تسير معي.. أعتقد أن هذا ظل معها وهي تكبر.. لقد احتفلنا دائمًا بكل ما تفعله ونقدرها دائمًا، ولم تكن مطلقًا خجولة أمام الكاميرا أيضا".وأشارت إلى أن ابنتها قدمت عددًا قليلًا من عروض الأزياء في كندا لكن أسبوع الموضة في نيويورك كان مميزًا للغاية.وتابعت "إنها أول عارضة أزياء كندية لمتلازمة داون تظهر في عرض نيويورك.. إنه حقا يجعلك تعتقد أنه بغض النظر عن أي شيء، فنحن جميعًا متساوون ومجرد رؤية مدى إعجابها به كان مميزًا للغاية".