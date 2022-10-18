وفاة طفل سقط من الطابق العاشر أثناء محاولته إنقاذ قطة

لقي طفل يبلغ من العمر ثلاثة أعوام مصرعه إثر سقوطه من شرفة في الطابق العاشر في مدينة ليل شمالي فرنسا، بعدما كان يحاول إنقاذ قطة من السقوط من حافة الشرفة.







وقدم عمدة المدينة وجمعية الإسكان التي تدير المبنى المساعدة لعائلة الطفل، التي سيتم تخصيص شقة مختلفة لها.





وذكرت صحيفة "لا فوا دو نور" أن شاهد عيان وخدمات الطوارئ التي حضرت إلى موقع الحادث، لم تتمكن من مساعدة الطفل.وقدم عمدة المدينة وجمعية الإسكان التي تدير المبنى المساعدة لعائلة الطفل، التي سيتم تخصيص شقة مختلفة لها.