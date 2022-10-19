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ثعبان يثير الذعر بين ركاب طائرة أمريكية
منوعات
2022-10-19 | 02:19
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
815 مشاهدة
أثار ظهور مفاجئ لثعبان حي على متن طائرة لشركة يونايتد إيرلاينز في الولايات المتحدة، اضطرابا بين ركاب درجة رجال الأعمال في نهاية رحلة من فلوريدا إلى نيوجيرسي.
فقد ظهر الزاحف المتسلل، الذي تبين أنه من ثعابين الرباط غير المؤذية، على متن الرحلة رقم 2038 من تامبا، بعد وقت قصير من هبوطها في مطار نيوارك ليبيرتي الدولي.
وقال أحد الركاب لقناة "نيوز 12 نيوجيرسي" المحلية أنه عندما تحركت الطائرة من المدرج إلى البوابة، بدأ الركاب في درجة رجال الأعمال في الصراخ ورفع أقدامهم عن الأرض.
وقالت المتحدثة باسم هيئة الموانئ شيريل آن ألبيز في رسالة بالبريد الإلكتروني إن مسؤولي السيطرة على الحيوانات في المطار وأفراد من شرطة الهيئة كانوا في انتظار الطائرة عند البوابة وأخذوا الثعبان، الذي أطلق لاحقا في البرية.
وأضافت أنه لم تقع إصابات ولم يؤثر الحادث على عمليات المطار وغادرت الطائرة نيوارك في وقت لاحق.
ولم يشر أحد من الأطراف المعنية إلى كيفية صعود الثعبان على متن رحلة طيران تجاري.
ولم تكن الحادثة أول مثال واقعي لثعبان يستقل رحلة طيران تجاري، فقد عُثر على ثعبان كبير ينزلق عبر مقصورة الركاب على رحلة لشركة الخطوط الجوية المكسيكية (إيرو مكسيكو) إلى مكسيكو سيتي فيعام 2016. كما شوهد ثعبان يتشبث بجناح طائرة في رحلة من أستراليا إلى بابوا غينيا الجديدة في عام 2013.
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