Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
بالأسماء.. 10 نجوم يغيبون عن كأس العالم 2022
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

العلماء غير متخوفين وثقب الأوزون يصل أكبر حجم له منذ عام 2015

منوعات

2022-10-19 | 04:38
العلماء غير متخوفين وثقب الأوزون يصل أكبر حجم له منذ عام 2015
153 مشاهدة

وصل ثقب طبقة الأوزون فوق القارة القطبية الجنوبية، الأسبوع الماضي، إلى أكبر حجم له منذ عام 2015.

ويتشكل ثقب الأوزون سنويا فوق القارة القطبية للجنوبية، وهذا العام الثالث على التوالي الذي ينمو فيه الثقب بشكل كبير.

وتبلغ مساحة ثقب الأوزون ما يقارب 10 ملايين ميل مربع (26.4 مليون كيلومتر مربع)، وهو الأكبر منذ عام 2015.

ورغم هذا النمو الكبير، يقول العلماء إن حجم الثقب لا يزال في اتجاه تنازلي بشكل عام.

وقال بول نيومان، كبير علماء الأرض بمركز غودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا، لوكالة "أسوشييتد برس": "تشير جميع البيانات إلى أن الأوزون في تحسن".

ويتكون الأوزون من ثلاث ذرات أكسجين ولا يشكل سوى القليل جدا من غلافنا الجوي، ولكن له تأثير كبير على كوكبنا.

وتمتص الطبقة الشبيهة بالبطانية، التي تمتد فوق الكرة الأرضية، أكثر الأشعة فوق البنفسجية ضررا من الشمس، ما يحمي الحياة على الأرض.

ويتكون الأوزون في الستراتوسفير، على ارتفاع نحو 9 إلى 18 ميلا (14.5 إلى 29 كيلومترا) فوق سطح الأرض.

ويتشكل عندما تقسم الأشعة فوق البنفسجية جزيئات الأكسجين المنتظمة، والتي تتكون من ذرتين من الأكسجين (الأكسجين الجزيئي، أو ثنائي الأكسجين O2)، ثم تترابط ذرتا الأكسجين العائمتان مع جزيء الأكسجين، مكونين جزيء مكونا من ثلاث ذرات أكسجين.

واكتشف العلماء طبقة الأوزون الرقيقة فوق القارة القطبية الجنوبية في أوائل الثمانينيات. ورغم أن الأوزون يتم تكوينه وتدميره بشكل طبيعي في طبقة الستراتوسفير، فإن التلوث الناتج عن الإنسان يدمر الأوزون بشكل أسرع مما يمكن أن يتشكل. وعلى وجه الخصوص، الصناعات التي تستخدم الكلور أو البروم، مثل التبريد وتكييف الهواء، تدمر الأوزون بمعدلات عالية بشكل ينذر بالخطر.
وفي الستراتوسفير، تتفاعل جزيئات الكلور مع الأوزون لتكوين جزيء واحد من أول أكسيد الكلور (يتكون من ذرة كلور وذرة أكسجين) وجزيء O2 واحد.

ثم يتفكك جزيء أول أكسيد الكلور، وتتحرر ذرة الكلور لتتفاعل مع المزيد من الأوزون.

ووفقا لوكالة حماية البيئة، يمكن لذرة واحدة من الكلور تدمير 100 ألف جزيء أوزون قبل إزالة جزيء الكلور من الغلاف الجوي.

وتبقى المواد، مثل مركبات الكربون الكلورية الفلورية، المستخدمة في التبريد وتكييف الهواء، في الغلاف الجوي لفترة طويلة - بعضها لمدة تزيد عن ستة أشهر - ما يعني أن الكلور والمواد الكيميائية الأخرى من هذه المواد يمكن أن تدمر طبقة الأوزون.

ولوحظ ثقب الأوزون لأول مرة في أوائل الثمانينيات ووصل إلى أقصى حد له في عام 2006، بحسب وكالة ناسا.

وطبقة الستراتوسفير الباردة هي بالضبط ما تحتاجه المواد الكيميائية مثل الكلور لتحطيم طبقة الأوزون. وخلال شتاء القارة القطبية الجنوبية، يصبح الغلاف الجوي باردا بدرجة كافية لتشكل السحب.

وتوفر بلورات الجليد التي تتكون منها هذه السحب سطحا يمكن أن يتفاعل عليه الكلور، على سبيل المثال، مع الأوزون.

ومع اقتراب الربيع في سبتمبر، تحفز أشعة الشمس فوق البنفسجية هذه التفاعلات. وبمجرد دخول الصيف، ترتفع درجة حرارة طبقة الستراتوسفير بدرجة كافية لتبخر السحب، ما يزيل السطح الذي تحدث عليه التفاعلات الكيميائية المدمرة للأوزون.

وساعدت الاتفاقيات العالمية مثل بروتوكول مونتريال، الذي ينظم إنتاج واستهلاك المواد المستنفدة للأوزون، في إصلاح ثقب الأوزون. وعلى الرغم من زيادة حجم ثقب الأوزون هذا العام، يتفق العلماء بشكل عام على أن الثقب آخذ في الانكماش.

وفي وقت سابق من هذا العام، أفادت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي أن المواد المستنفدة للأوزون في الغلاف الجوي قد انخفضت بنسبة 50% منذ عام 1980. وأشار التقرير أيضا إلى أنه في حالة استمرار هذا الاتجاه التنازلي، يمكن إصلاح طبقة الأوزون بالكامل بحلول عام 2070.

وكان ثقب الأوزون هذا العام، والذي بلغ ذروته في 5 أكتوبر، أكبر ثقب تم تسجيله منذ عام 2015. لكن العلماء ليسوا قلقين بشأنه، حيث شرح نيومان لوكالة "أسوشييتد برس": "الاتجاه العام هو التحسن. إنه أسوأ قليلا هذا العام لأنه كان أكثر برودة قليلا".
>> حمل تطبيق السومرية وتابع آخر الأخبار أول بأول

>> أندرويد
>> آبل
>> هواوي
 

منوعات

علم وعالم

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
مظاهرة الملغى عقودهم من قبل وزارتي الدفاع والداخلية - الحلقة ٣١٨ | الموسم 5
04:00 | 2022-10-19
Play
مظاهرة الملغى عقودهم من قبل وزارتي الدفاع والداخلية - الحلقة ٣١٨ | الموسم 5
04:00 | 2022-10-19
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
الدفاع المدني يقوم بجهود استثنائية فيما المعوقات لتلبية الواجب تزداد - حلقة ٣٢ | الموسم 1
16:00 | 2022-10-18
Play
الدفاع المدني يقوم بجهود استثنائية فيما المعوقات لتلبية الواجب تزداد - حلقة ٣٢ | الموسم 1
16:00 | 2022-10-18
Morning Live
Play
Morning Live
عام دراسي جديد ... بلا كتب - الحلقة ١٤٦ | 2022
05:00 | 2022-10-18
Play
عام دراسي جديد ... بلا كتب - الحلقة ١٤٦ | 2022
05:00 | 2022-10-18
Celebrity
Play
Celebrity
الممثلة السعودية رنا جبران - حلقة ٢٥
14:50 | 2022-10-17
Play
الممثلة السعودية رنا جبران - حلقة ٢٥
14:50 | 2022-10-17
بالمختزل
Play
بالمختزل
محنة الدولة الأصعب.. جدران الفساد وأكوام الفقر ونيران الثورة - حلقة ٥٢ | الموسم 1
14:00 | 2022-10-17
Play
محنة الدولة الأصعب.. جدران الفساد وأكوام الفقر ونيران الثورة - حلقة ٥٢ | الموسم 1
14:00 | 2022-10-17
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ تشرين الاول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-10-17
Play
نشرة ١٧ تشرين الاول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-10-17
خط أحمر
Play
خط أحمر
مرتديا عباءة نسائية صاحب بسطية يسرق منزل عقيد في الجيش العراقي - الحلقة ٥٨ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-10-16
Play
مرتديا عباءة نسائية صاحب بسطية يسرق منزل عقيد في الجيش العراقي - الحلقة ٥٨ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-10-16
عشرين
Play
عشرين
السوداني يدخل متاهة المحاصصة والارضاء.. والصدر يرفض مشاركة تياره بالحكومة - حلقة ٤٦ | 2022
14:00 | 2022-10-16
Play
السوداني يدخل متاهة المحاصصة والارضاء.. والصدر يرفض مشاركة تياره بالحكومة - حلقة ٤٦ | 2022
14:00 | 2022-10-16
رحال
Play
رحال
عاصمة العراق الزراعية، محافظة الديوانية - الحلقة ٢٤ | الموسم 3
14:50 | 2022-10-15
Play
عاصمة العراق الزراعية، محافظة الديوانية - الحلقة ٢٤ | الموسم 3
14:50 | 2022-10-15
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ١٥ الى ٢١ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-10-15
Play
من ١٥ الى ٢١ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-10-15
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
مظاهرة الملغى عقودهم من قبل وزارتي الدفاع والداخلية - الحلقة ٣١٨ | الموسم 5
04:00 | 2022-10-19
Play
مظاهرة الملغى عقودهم من قبل وزارتي الدفاع والداخلية - الحلقة ٣١٨ | الموسم 5
04:00 | 2022-10-19
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
الدفاع المدني يقوم بجهود استثنائية فيما المعوقات لتلبية الواجب تزداد - حلقة ٣٢ | الموسم 1
16:00 | 2022-10-18
Play
الدفاع المدني يقوم بجهود استثنائية فيما المعوقات لتلبية الواجب تزداد - حلقة ٣٢ | الموسم 1
16:00 | 2022-10-18
لقطات
Play
لقطات
كتب المدارس المجانية في السوق السوداء والحسرة على المواطن | ناس وناس
07:00 | 2022-10-18
Play
كتب المدارس المجانية في السوق السوداء والحسرة على المواطن | ناس وناس
07:00 | 2022-10-18
Morning Live
Play
Morning Live
عام دراسي جديد ... بلا كتب - الحلقة ١٤٦ | 2022
05:00 | 2022-10-18
Play
عام دراسي جديد ... بلا كتب - الحلقة ١٤٦ | 2022
05:00 | 2022-10-18
Celebrity
Play
Celebrity
الممثلة السعودية رنا جبران - حلقة ٢٥
14:50 | 2022-10-17
Play
الممثلة السعودية رنا جبران - حلقة ٢٥
14:50 | 2022-10-17
بالمختزل
Play
بالمختزل
محنة الدولة الأصعب.. جدران الفساد وأكوام الفقر ونيران الثورة - حلقة ٥٢ | الموسم 1
14:00 | 2022-10-17
Play
محنة الدولة الأصعب.. جدران الفساد وأكوام الفقر ونيران الثورة - حلقة ٥٢ | الموسم 1
14:00 | 2022-10-17
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ تشرين الاول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-10-17
Play
نشرة ١٧ تشرين الاول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-10-17
خط أحمر
Play
خط أحمر
مرتديا عباءة نسائية صاحب بسطية يسرق منزل عقيد في الجيش العراقي - الحلقة ٥٨ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-10-16
Play
مرتديا عباءة نسائية صاحب بسطية يسرق منزل عقيد في الجيش العراقي - الحلقة ٥٨ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-10-16
عشرين
Play
عشرين
السوداني يدخل متاهة المحاصصة والارضاء.. والصدر يرفض مشاركة تياره بالحكومة - حلقة ٤٦ | 2022
14:00 | 2022-10-16
Play
السوداني يدخل متاهة المحاصصة والارضاء.. والصدر يرفض مشاركة تياره بالحكومة - حلقة ٤٦ | 2022
14:00 | 2022-10-16
رحال
Play
رحال
عاصمة العراق الزراعية، محافظة الديوانية - الحلقة ٢٤ | الموسم 3
14:50 | 2022-10-15
Play
عاصمة العراق الزراعية، محافظة الديوانية - الحلقة ٢٤ | الموسم 3
14:50 | 2022-10-15
اعلان
نعم
نعم
كلا
كلا
حل البرلمان هو الأمثل
حل البرلمان هو الأمثل
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.