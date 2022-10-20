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فوائد نقع القدمين بالماء والملح
منوعات
2022-10-20 | 06:46
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
4,488 مشاهدة
تحتاج القدمان للعناية والترطيب بشكل مستمر، من أجل الحفاظ عليهما من الجفاف، ومنع ظهور الشوائب والجلد الميت.
ومن بين طرق العناية بالقدمين، نقعهما في الماء والملح، الذي يوفر العديد من الفوائد الصحية والتجميلية.
إذ إن طريقة الاعتناء بالقدمين هذه أصبحت معتمدة من طرف العديد من المنتجعات الصحية، فيما يمكن تطبيقها في المنزل بشكل خاص.
- ينشّط الدورة الدموية ويخفف من الالتهابات
يساعد نقع القدمين في الماء والملح في تقليل الأوجاع والآلام الناتجة عن ارتداء الحذاء طوال النهار، بعد امتصاص الجلد للمغنيسيوم الذي يعمل على استرخاء عضلات وأعصاب القدمين.
ويخفف من الالتهابات، من بينها فطريات الأظافر والجروح الصغيرة، وذلك بسبب تعزيز تدفق الدم في الجلد، التي تزيد من فرص الشفاء.
كما أن مداومة وضع القدمين في الماء والملح يساهم في تحسين الدورة الدموية وتنشيطها، ويساعد على الاسترخاء ويخفف من التوتر، ويعطي شعوراً بالراحة للتمكن من النوم دون اضطرابات خلال الليل.
- يخلّص الجسم من الكهرباء الزائدة
يعمل نقع القدمين في الماء والملح على تخلص الجسم من الكهرباء الزائدة، من خلال نقع القدمين تارة في خليط من الماء والملح البارد، وتارة في الخليط الساخن، والاستمرار في العملية نفسها لعدة دقائق من أجل الوصول إلى النتيجة المطلوبة.
كما أن وضع القدمين في الماء والملح يساعد على التخفيف من الانتفاخ ودوالي القدمين، والتقليل من آلام المفاصل.
- يخلص القدمين من الروائح الكريهة والجلد الميت
يعمل الماء والملح على التخلص من روائح القدمين الكريهة، ويساعد على ترطيب جلد القدمين، من خلال تسهيل عملية إزالة الجلد الميت والشوائب المتراكمة في الطبقة الخارجية من الجلد، عن طريق القيام بمساج من الملح الخشن ونقع القدمين في الماء المملح.
- نقع القدمين في الماء والملح قبل النوم
يمكّن نقع القدمين في الماء والملح بشكل يومي، خصوصاً في الليل قبل النوم، من الاسترخاء والراحة، ويمكّن الجسم من الاستفادة من المعادن التي حصل عليها من هذا الماء المملح.
ولا يعتبر نقع القدمين في الماء المالح، سواء كان بارداً أم ساخناً، مضراً بالصحة؛ لأن محتوياته طبيعية.
إذ يمكن اعتماد أسهل وصفة للقيام بها في المنزل، وهي وضع كمية مناسبة من الملح في الماء، ونقع القدمين فيها لمدة تتراوح بين 10 إلى 20 دقيقة، أو يمكن تركهما إلى أن يبرد الماء، ثم تجفيفهما بعد ذلك.
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