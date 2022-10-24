هل تتذكرون أجمل طفلة في العالم.. اليكم صورها بعد 15 سنة

تيلان بلوندو Thylane Blondeau أطلق عليها اسم "أجمل طفلة في العالم" سنة 2007 عندما كانت في السابعة من عمرها. واليوم، أصبحت بلوندو عارضة أزياء وممثلة فرنسية مشهورة.

من هي تيلان بلوندو؟

ولدت تيلان بلوندو عام 2001 بمدينة إيكس إن بروفانس في فرنسا. هي ابنة لاعب كرة القدم باتريك بلوندو والممثلة ومقدمة البرامج التلفزيونية فيرونيكا لوبري. لديها شقيق أصغر منها يدعى أيرتون بلوندو. تطلّق والداها في 2016 بعد حوالي 14 سنة زواج.

كيف خاضت بلوندو عالم الموضة؟

بدأت بلوندو مسيرتها في سن مبكرة جدًا عندما صعدت على الممشى وعرضت أزياء للمصمم العالمي جان بول غوتييه وكانت لم تتجاوز الرابعة من عمرها. وفي وقت لاحق، تابعت عرض الأزياء للعديد من المصممين، بما فيهم Dolce & Gabbana و L'Oréal و Versace.

ظهرت على غلاف مجلّة Jalouse الفرنسية في ال13 من عمرها. في عام 2017 ، أصبحت السفيرة العالمية للعلامة التجارية لوريال باريس.

سنة 2018، تصدّرت بلوندو لائحة "أجمل 100 وجه في العالم" بحسب قائمة النقّاد المستقلّين المرموقة وأسّست علامتها التجارية الخاصة للملابسHeaven May.

والملفت في الموضوع أنّ بلوندو تعتبر من أقصر العارضات حيث يبلغ طولها 170 سم.





من هي الحاصلة الجديدة على لقب "أجمل طفلة في العالم"؟



بعد أن كان هذا اللقب من نصيب تيلان بلوندو، حصلت أناستازيا كنيازيفا الروسية على لقب "أجمل طفلة في العالم" في عام 2017. وأصبحت أصغر عارضة أزياء تظهر في مجلة فوغ Vogue الفرنسية. لقد غزت عيونها الزرقاء الواسعة الساحرة، وشعرها البني الطويل، ووجهها الملائكي، وجاذبيتها، قلوب الكثير من الناس.