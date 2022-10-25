وفاة الرجل "الأكثر قذارة في العالم" عن 94 عاما

ورحل الرجل المكنّى "عمو حاجي" الذي لم يستحمّ على مدى أكثر من نصف قرن، الأحد، في قرية "دزكاه" (Dezhgah) بمحافظة فارس في جنوب إيران، وفق ما أفادت وكالة "إرنا" الرسمية، الثلاثاء.ونقلت الوكالة عن مسؤول محلي، أن الرجل كان يتفادى الاستحمام خشية أن يؤدي ذلك إلى "إصابته بالمرض".وذاع صيت الرجل الذي أمضى حياته عازبا. وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أنه تم إعداد وثائقي عنه عام 2013 بعنوان "الحياة الغريبة لعمو حاجي".وأشارت إرنا إلى أنه قبل أشهر "وللمرة الأولى، أحضره بعض أهل القرية إلى الحمام من أجل الاغتسال".