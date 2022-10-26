هل تسمح السعودية ببيع المشروبات الكحولية في مطاراتها؟

وذكر تقرير الصحيفة أن مبيعات الكحول ستقتصر مبدئياً على ركاب الترانزيت الدوليين في مطارات محددة وإلى وجهات معينة، وذلك وفق شروط صارمة الواجب استيفائها واتباعها من أجل شراء المشروبات الكحولية لاحقاًوأضاف إنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي، لكن عملية التشاور جارية مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، مع الإشارة إلى أن بيع أو استهلاك الكحول محظور حالياً في المملكة.وقد ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الشهر الماضي أن المملكة العربية السعودية تخطط للسماح لمنتجع شاطئي في مشروعها العملاق “نيوم” بتقديم المشروبات الكحولية.وزعمت الصحيفة الأمريكية نقلاً عن وثائق قالت إنها تعود إلى شهر كانون الثاني الماضي أنه من المقرر افتتاح المنتجع الشاطئي في جزيرة سندالة ضمن مشروع “نيوم” في البحر الأحمر العام المقبل، ومن المتوقع أن يقدم بار النبيذ الفاخر وبار آخر منفصل الكوكتيل وبار ثالث الشمبانيا والحلويات.