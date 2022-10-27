أيلون ماسك يكشف حقيقة طرد 75٪ من موظفي تويتر

وقال ماسك لموظفي شركة "Twitter Inc"، إنه على عكس تقرير إخباري سابق، لا يخطط لخفض 75٪ من الموظفين".وفي وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن ماسك، الذي يواجه يوم الجمعة موعدا نهائيا لشراء "تويتر" مقابل 44 مليار دولار، خطط لخفض 75٪ من القوى العاملة في الشركة، التي يبلغ عدد أفرادها 7500 شخص، عندما يتولى زمام الأمور.واستشهد هذا التقرير بوثائق داخلية للشركة ومقابلات مع أشخاص على دراية بخطط "تويتر".وقد أثارت التخفيضات المحتملة إنذارا فوريا عميقا بأن "تويتر" سيتوقف عن العمل بشكل طبيعي، وأن المحتوى غير المرغوب به والبغيض سينتشر.لكن "بلومبرغ" ذكرت أن ماسك نفى أنه سيخفض هذا العدد من الموظفين عندما زار مقر "تويتر" في سان فرانسيسكو، ولا يزال من المتوقع أن يقوم رجل الأعمال الأمريكي بتسريح بعض الموظفين.وفي وقت سابق، قال تقرير "ذي بوست"، إن شركة "تويتر" خططت لتسريح حوالي ربع موظفيها بحلول نهاية العام المقبل، حتى قبل صفقة ماسك.وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن البنوك الكبرى بدأت في نقل تمويل بقيمة 13 مليار دولار للصفقة، في إشارة إلى أن عملية الاستحواذ تسير في الطريق الصحيح.وارتفعت أسهم "تويتر" بنسبة 23٪ خلال الشهر الماضي، وأغلقت يوم الأربعاء عند 53.35 دولار للسهم الواحد.