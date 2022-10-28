لأول مرة منذ 111 عاما.. يشهد العالم غداً تاريخاً استثنائياً

ويرتبط كثير من الناس بالمناسبات السعيدة وتشكل التواريخ المميزة حالة استثنائية لدى البعض.وكشفت الجمعية الفلكية في جدة بالسعودية في تقرير لها عن أن "يوم السبت الموافق 29 تشرين الأول 2022، يوافق التسلسل الرقمي (1444/4/4هـ) أو (4-4-44) الذي يمكن قرأته من الأمام إلى الخلف أو العكس.وقالت إنه "أحد الأيام المميزة التي ينتظرها كثيرون، ويستغلها آخرون لتوثيق لحظاتهم الجميلة كحفلات الزفاف أو الخطوبة، حيث يحمل تاريخ هذا اليوم أرقاما لن تتكرر لسنوات".وأشار التقرير إلى أنه "ما سيزيد هذا التاريخ تميزا أنه سوف ينتظم مع الساعة 4 صباحًا أو مساءً و4 دقائق و4 ثوان (حسب التوقيت المحلي) ليصبح بهذا الشكل: (04:04:04 - 44/4/4)".