ناسا تنشر أصواتا "مخيفة" من مسبار جونو

ويعبّر المسار الصوتي، الذي يبلغ طوله 11 ثانية، عن اختلافات في تردد البلازما، باستخدام البيانات التي جمعت بواسطة مسبار جونو على مدار 90 دقيقة، في أثناء قيامه برحلة طيران إلى قمر أوروبا في 29 سبتمبر.ويتيح تحويل هذه البيانات إلى صوت – ما يسمى صوتنة البيانات - سماع الاختلاف في تردد موجات البلازما التي لاحظها المسبار بالقرب من أوروبا مع تغير كثافة البلازما.وتم إجراء اكتشافات موجات البلازما بواسطة أداة Waves في نطاق تردد من 50 إلى 150 كيلو هرتز، وستساعد البيانات التي تم جمعها، في الكشف عن المزيد حول أوروبا، وفقا لبيان ناسا.وصُممت أداة Waves لمساعدة العلماء على فهم التفاعلات بين الغلاف الجوي للمشتري والمجال المغناطيسي والغلاف المغناطيسي، وكذلك لفهم الشفق القطبي للمشتري.كما يمكن أن تكون مفيدة أيضا في معرفة المزيد عن قمر أوروبا، الذي يعتقد العلماء أنه يحتوي على محيط كبير تحت السطح. وقياس التغيرات في كثافة غاز الجسيمات المشحونة، أو البلازما، المحيطة بأوروبا، يمكن أن يوفر نظرة ثاقبة للحقل المغناطيسي للقمر، وبالتالي، أدلة حول بنية الجزء الداخلي للقمر.وكشفت الانبعاثات أن كثافة البلازما بالقرب من أوروبا تراوحت من نحو 60 إلى 120 إلكترونا لكل سنتيمتر مكعب، ولكن مع ذروة قصيرة جدا بالقرب من 300 إلكترون لكل سنتيمتر مكعب في أقرب اقتراب لجونو من أوروبا، وفقا لوكالة ناسا.