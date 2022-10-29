رعب على متن طائرة هندية.. اشتعلت فيها النيران بعد إقلاعها (فيديو)

وقالت شرطة دلهي إن جميع الركاب وأفراد الطاقم على متن رحلة "إنديغو رقم 6E-2131" بخير، حيث كان هناك 184 شخصا على متن طائرة "ايرباص A320" .ووقع الحادث في حوالى الساعة 9:45 مساء، ولم يتم إجلاء الركاب على الفور، حيث نزلوا من الطائرة بعد الساعة 11 مساء، واستقروا في رحلة أخرى حوالي منتصف الليل.ونشرت إحدى الراكبات فيديو من الحادث على موقع "تويتر" أظهر أحد محركات الطائرة وهو يشتعل ويطلق شرارات.من جهته، ذكر التقرير الأولي للمديرية العامة للطيران المدني (DGCA)، أن الطيار استخدم طفاية حريق لإخماد النار في المحرك، مؤكدة أنه سيتم إجراء تحقيق مفصل واتخاذ الإجراءات المناسبة.