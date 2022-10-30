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"لسنا مسؤولين عن موتك".. شركة طيران تُجبر راكبةً على توقيع وثيقة
منوعات
2022-10-30 | 03:20
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,044 مشاهدة
أُجبرت شابة بريطانية تعاني من حساسية حادة ضد أحد أنواع المكسرات على توقيع تنازل يقول إن شركة الطيران التي ستسافر على متنها ليست مسؤولة إذا توفيت على متن الرحلة.
"ابي توملينسون"، ٢٦ عامًا، سافرت من لندن الى فييتنام في ٩ تشرين الأول عبر "بامبو إير وايز"، شركة خطوط جوية تقول إنها لن تطير على متنها مرة أخرى.
وفي التنازل، كان على الشابة أن توافق على أن الطائرة لن تنفّذ هبوطًا اضطراريًا في حال تعرضت لصدمة حساسية.
وقبل الرحلة، زعمت توملينسون أنها أعلمت طاقم الطائرة بحالتها، وطلبت منهم بلباقة ألّا يقدّموا الجوز على متن الرحلة، مشيرةً الى أن أفراد الطاقم بدأوا يضحكون في وجهها، وقالوا لها: "لا يمكنك ان تطلبي من الناس عدم أكل الجوز".
"لم يتقبلوا فكرة أن لدي حساسية حادة ضد نوع من المكسرات ينتقل عبر الهواء"، قالت الشابة عبر تويتر. "هذا ليس شيئًا قمتُ باختياره، او يمكن إصلاحه بشكل سحري".
في السياق، تابعت الشابة: "أُجبرتُ على توقيع ورقة مكتوب عليها بخط اليد تقول فيها شركة الخطوط الجوية إنه إذا تعرضتُ لصدمة حساسية على متن الرحلة، لن يجروا هبوطًا اضطراريًا، وإذا سافرت فسأقوم بذلك على مسؤوليتي الشخصية، وليسوا مسؤولين إذا أصابني مكروه".
الشابة وهي طبيبة، قالت إن شيئًا يجب أن يتغير، فيما صرحت بأنّ شخصًا على الأقل على متن كل رحلة لديه حساسية معينة.
وفي حديثها لصحيفة الاندبندنت، قالت الشابة التي سافرت مع صديقتها المقربة "أنّا": “كان هذا مرعبًا حقًا، لم أخلع الكمامة طيلة فترة الرحلة التي استغرقت ١٤ ساعة، حتى أنني لم آكل شيئًا. لن أسافر مع شركة هذه مجددًا".
وإذ أشارت الى أنها اختبرت في السابق مشاكل تتعلق بالسفر، قالت إن هذه المرة الأولى التي يُطلب منها أن توقّع شيئًا يفيد بأن الطائرة لن تنفّذ هبوطًا اضطراريًا.
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