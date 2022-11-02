تم تخبئتها بطريقة غريبة.. إحباط محاولة تهريب 1100 نحلة

وأفادت وسائل الإعلام أن الرجل تسبب في حالة من القلق أثناء مروره بالأمن، وعلى الرغم من أن لديه الأوراق المناسبة لعبور الحدود، فقد تم تنبيه سلطات الجمارك من خلال "تحركاته المشبوهة".وقد أُمر المشتبه به برفع سترته، وكشف النقاب عن 110 علبة من هذه الحشرات مثبتة على جسده واحتوت كل علبة على ملكة نحل وتسعة نحلات عاملات.وقالت النيابة العامة في تركيا أن" الرجل المجهول الهوية مواطن جورجي يتراوح عمره بين 45 و55 عامًا"، ولاحقا جاءت إدارة مختصة بتهرب الحشرات وتعاملت مع النحل المهرب.