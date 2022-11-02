عطل فني يهدد 44 ألف سيارة من شركة هيونداي

وبررن الشركة قرار استدعائها لأكثر من 44 ألف سيارة سبب عطل في وحدة نظام المكابح المانعة للانغلاق، قد يتسبب في حدوث ماس كهربائي واندلاع الحريق في المحرك أثناء وقوف المركبة.وذكر موقع "أوتو بلوغ" المختص بأخبار السيارات أن احتراق المحرك في تلك السيارات قد يحدث في حالة استعمال تلك المركبة أو عندما تكون متوفقة، وبالتالي لا يوجد توصيف محدد لأسباب حدوث العطل.وطلبت شركة هيونداي من مالكي أكثر من 44 ألف ممن يملكون تلك السيارات في الولايات المتحدة إيقاف السيارات في الهواء الطلق، لأن النيران قد تشتعل فيها حتى لو كانت المحركات متوقفة.وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية إن بعض طرازات "سانتا في سبورت" موديل 2018 يجب إيقافها بعيدا عن السيارات والمباني الأخرى، حتى يتم إصلاحها كجزء من عملية استدعاء.وتحتوي تلك المركبات على مكابح مانعة للانغلاق تعمل وفق أنظمة حاسوب، والتي يمكن أن تتعطل وتؤدي إلى حدوث ماس كهربائي، ما يزيد من خطر نشوب حريق.ومن المتوقع أن يجري خلال عملية الاستدعاء استبدال صمام كهربائي بآخر يحد من انتقال التيار إلى وحدة المكابح المانعة للانغلاق.وأكدت هيونداي أن بحوزتها أربعة تقارير بشأن حرائق مقصورة المحرك من السيارات المدرجة في الاستدعاءات، دون أن ترد أنباء عن وقوع إصابات.تجدر الإشارة إلى أنه سوف يجري إخطار مالكي السيارات بالاستدعاء عن طريق البريد اعتبارا من 26 ديسمبر المقبل.