تشرين الثاني شهر التوعية.. وهذه أكثر الأمراض شيوعا التي تصيب الرجال

*تشرين الثاني شهر الرجلمن المعروف بأن حركات التوعية حول أمراض النساء عديدة ومنتشرة على نطاق عالمي ولكن حين يتعلق الأمر بالرجل هذه الحركات أقل بكثير، ولكن لماذا تم اختيار شهر نوفمبر للرجال؟.*سبب اختيار تشرين الثاني شهر الرجالولهذا كان من الأهمية القيام بحملات مماثلة، فتم اختيار شهر تشرين الثاني/ نوفمبر للرجال لكونه يأتي مباشرة بعد شهر تشرين الأول/ أكتوبر الذي يخصص كل عام لحملات التوعية من سرطان الثدي عند النساء، وبذلك قد تتكون لدى الشخص فكرة عن شهر نوفمبر للرجال وما يعنيه لهم.ومن أجل زيادة الوعي حول سرطان البروستات والخصيتين وصحة الرجل العقلية، ومكافحة السمنة اليكم هذا التفصيل:*سرطان البروستاتهو سرطان يحدث في غدة البروستاتا. وهي غدة صغيرة على شكل حبة الجوز موجودة لدى الذكور، وتنتج السائل المنوي الذي يغذي الحيوانات المنوية وينقلها، والتي توجد أسفل البطن وتحيط بالإحليل.ويصعب تشخيص سرطان البروستات خلال المرحلة الأولى لأن الأعراض لا تكون ظاهرة فتشخيص المرض يتم بعد انتشاره.ومن الأعراض التي يجب التنبه اليها هي الصعوبة في التبول، أو خروج البول بشكل متقطع، بالإضافة الى ظهور الدم في البول أو في السائل المنوي.الأسباب ما تزال غير معروفة حتى الان خصوصاً وأن الخلايا السرطانية التي تصيب هذه الغدة تختلف عن بعضها البعض. ولكن العلماء يتحدثون عن مجموعة من العوامل المسؤولة عن تكون هذا المرض ومنها السن، عامل الوراثة، التغذية.*سرطان الخصيةسرطان الخصية هو نتيجة نمو غير طبيعي لخلايا في الخصيتين. قد يصيب خصية واحدة أو الخصيتين معاً وخطورته أنه لا يرتبط بسن معين إذ ان إمكانية الإصابة به تبدأ من سن الخامسة عشر.أسباب سرطان الخصية غير معروفة للعلماء ولكن الخبر الجيد هنا هو أنه بالإمكان اكتشافه بشكل مبكر كما أن إمكانية الشفاء منه مرتفعة جداً.*أعراضهمن الاعراض التي يجب التنبه اليها لسرطان الخصية، هو التغيير في شكل أو حجم إحدى الخصيتين أو كليتهما.. وهذا التغيير قد يصاحبه الم وقد لا يصاحبه ثقل في الصفن والشعور بضغط أو ألم في منطقة أسفل الظهر، البطن، أو الاربية أو كلها معاً.*الصحة النفسية والعقلية للرجل (الاكتئاب والانتحار)معدلات الانتحار عند الرجال حول العالم مرتفعة جداً. فالعالم يخسر رجلاً واحداً كل دقيقة، ومن بين كل ٤ حالات انتحار ٣ منها يكون مرتكبها رجل. الغالبية الساحقة من الرجال حول العالم تعاني بصمت. وقد جاءت هذه الحركة لتبلغ كل رجل بأنه ليس وحده وبأن هناك من يريد الاستماع اليه ومساعدته.الاكتئاب عند الرجل مشكلة عالمية خصوصاً لناحية رفض الحديث عن الامر أو الحصول على علاج. الخلل الأكبر هو أنه يتم الحديث عن أعراض الاكتئاب الخاصة بالنساء على أنها شاملة بينما هي مختلفة كلياً عن الأعراض عند الرجل.الاكتئاب الذكوري مخفي وحتى أقرب المقربين من الشخص لا يعرفون أنه يعاني منه. فالرجل قد يختبر الاكتئاب من دون حزن ما يصعب عملية تشخصيه. أعراض الاكتئاب عند الرجل تتنوع بين القلق، عدم الشعور بالراحة جسدياً، اضطرابات النوم، قلة النشاط وانعدام الثقة بالنفس بالإضافة الى الغضب والتوتر الدائمين.وقد تظهر هذه الأعراض على شكل آلام جسدية أيضاً كالصداع، الالم العضلات وألم الظهر، وعسر الهضم.نستكمل في معرفة ما يعنيه شهر نوفمبر للرجال، ونتحدث عن تحدٍ خاص بشهر نوفمبر، برنامج رياضي لثلاثين يوماً هدفه المساعدة على خسارة الوزن والقضاء على السمنة من جهة، وزيادة معدل النشاط البدني والابتعاد عن الخمول، وما يرتبط به من أمراض. معدلات السمنة حول العالم مرعبة، وعالمنا العربي له حصة الاسد من هذه النسب. وكما هو معروف الامراض المرتبطة بالسمنة جميعها مهددة للحياة كأمراض القلب، السكري، الكولسترول وارتفاع ضغط الدم.