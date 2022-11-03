بعد ولادتها داخل سيارة "تاكسي".. امرأة تتفاجأ بمبلغ الفاتورة

وأفادت صحيفة "الصن" البريطانية بأنّ المخاض باغت فرح البالغة من العمر 26 عاماً، وهي على في داخل سيارة الأجرة في مقاطعة باكينغهامشير، وسط بريطانيا، وذلك بعد 5 دقائق فقط من ركوبها السيارة لعبور مسافة تبلغ 20 كيلومتراً.ووضعت فرح مولودة في "ال تاكسي"، وقد أطلقت عليها اسم نايا، بعد أن كان سائق السيارة قد أبلغ طاقم المستشفى هاتفيّاً بحالة المريضة ممّا تطلّب استجابة سريعة.وبعد أيام، تلقّت فرح فاتورة بقيمة تعادل 103 دولارات، قالت الشركة المسؤولة عن سيارة الأجرة إنّها تكاليف تنظيف السيارة من عمليّة الولادة، بالإضافة إلى 34 دولاراً أجرة النقل.