ملكتا جمال الأرجنتين وبورتوريكو تعلنان زواجهما بعد قصة حب سرية

وكانت فابيولا فالنتي (22 عاماً) من بورتوريكو، قد التقت بالأرجنتينية ماريانا فاريلا (26 عاماً) في العام 2020 أثناء مشاركتهما في مسابقة ملكة الجمال الدولية الكبرى.وفي فيديو عبر "إنستغرام"، كشفت ملكتا الجمال عن زواجهما وعلّقتا: "بعدما قرّرنا الحفاظ على خصوصيّة علاقتنا، فتحنا الأبواب وكشفنا عنها في يوم خاص 28/10/22".وفي إحدى اللقطات، تكون الفتاتان في غرفة مليئة بالبالونات الحمراء والبيضاء والذهبية مع عبارة "Marry Me؟ هل تتزوجينني؟". وفي الأجواء الرومانسية، ظهرتا في لقطات أخرى بخاتمَي الخطوبة.ولاقى فيديو ملكتي الجمال تفاعلاً كبيراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت التعليقات بين الانتقاد والتهاني.وكتب أحدهم: "هذا الفيديو مريب وصادم في الوقت نفسه!"، بينما علّق شخص آخر: "ألف مبروك يا جميلات! أتمنى أن تدوم سعادتكما للأبد".يشار إلى أن فالنتين حصدت العديد من الألقاب خلال مسيرتها، فقد استطاعت أن تكون ضمن المراكز الثلاثة الأولى في مسابقة ملكة جمال الكون في بورتوريكو للعام 2019، وضمن أفضل 10 ملكات جمال دولية للعام 2020. ووصلت فاريلا إلى المراكز العشرة الأولى في ذلك العام.