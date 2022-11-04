بلكمات لأنفه.. امرأة تنتصر على دب حاول قتلها

وقالت إدارة الأسماك والحياة البرية بواشنطن في بيان إن امرأة التي لم تذكر اسمها تعرضت لهجوم أنثى دب أسود بالغة أثناء خروجها مع كلبها.وقال ريتش بوسولي، عالم الأحياء البرية التابع للولاية، لـ "سياتل كينج-تي في" أن المرأة قامت بالإجراء الصحيح بمهاجمتها الدب بعد أن سقط على الأرض.قالت بوسولي وفقا لموقع "هفينغتون بوست" أن المرأة "لم ترى الدب قادما إليها، وبالتالي لم يتح لها الوقت للقيام بما ننصح الناس به في مواقف شبيهة أي أن تجعل نفسها كبيرة، وتصفق بيديها، وتصرخ على الدب، وتلوح بذراعيها".وأضاف أنه " إذا أوقعك الدب أرضًا، فعندئذ نعم، الحل هو القتال."وتصرفت المرأة وفق غريزتها فقاتلت أنثى الدب وقامت بتوجيه اللكمات على أنفها مباشرة.وبحسب المصدر ذاته فقد قالت المرأة للسلطات أن خصمها المتوحش "اهتز" بعد اللكمات، وانطلق بعيدا عنها.وقال مسؤولو الحياة البرية إن الدب قد وقع على الأرض بسبب زيادة الوزن كما يبدو، مما يشير إلى أنه من المحتمل أنه كان يأكل بقايا الطعام.