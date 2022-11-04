"للتحصن من الفواحش".. إندونيسي ستيني يستعد لزواجه الـ88

وبحسب صحيفة "تريبيون نيوز"، يستعد المزارع الإندونيسي المقيم في جاوة الغربية، ويدعى "كان"، لزواجه مجددًا من زوجته رقم 86.وقال الرجل الملقب بـ"Playboy King" إنه "لا يمكنه إلا تلبية رغبة زوجته السابقة في العودة إليه، مضيفًا: "رغم مرور وقت طويل منذ انفصالنا، ما زال الحب بيننا قويا".ورغم أن زواجهما الأول لم يدم سوى شهر واحد، يقول الرجل إن زوجته السابقة "لا تزال مغرمة به"، مشيرًا إلى أنه "تزوج للمرة الأول وعمره 14 عامًا، فيما كانت زوجته تكبره بسنتين".واستمر زواجه الأول لمدة عامين، لكن زوجته لم تقدر على تحمل "سلوكه السيئ"، كما يصفه، وطلبت منه الانفصال، مشيرا إلى أن "كثرة زواجه تحصنه من ارتكاب الفواحش، على حد تعبيره".