بقيمة 1.6 مليون دولار.. ملجأ نووي للبيع

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يعود الملجأ لحقبة الحرب الباردة ويدعم الملجأ الذي يمتد على مساحة 850 مترًا مربعًا، ويقع في ولاية شمال الراين، غربي ألمانيا، جدراناً بسماكة 3 أمتار. وتم عرضه للبيع مقابل 1.6 مليون يورو، أي ما يعادل 1.5 مليون دولار.ومزوّد بمولد كهربائي وخزانات مياه ووقود ونظام صرف صحي، بالإضافة إلى أبواب فولاذية عملاقة، ومستودع للأغذية.