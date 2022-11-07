Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
وفد المنتخب العراقي يغادر إلى إسبانيا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

على غرار تويتر.. "ميتا" تقرر التخلي عن 12 ألف موظف

منوعات

2022-11-07 | 04:14
على غرار تويتر.. &quot;ميتا&quot; تقرر التخلي عن 12 ألف موظف
187 مشاهدة

بعدما شهدت منصة "تويتر" عملية تسريح طالت نحو نصف الموظفين، ويبدو أن العاملين في الموقع المنافس "فيسبوك" سيلقون المصير نفسه.

وقالت تقارير إعلامية إن مارك زوكربيرغ المدير التنفيذي لمجموعة "ميتا" المالكة لـ "فيسبوك" يعتزم اللجوء إلى عمليات التسريح بعدما فقدت أسهم الشركة 70 في المئة من قيمتها هذا العام، مما أجبرها على إيقاف عمليات التوظيف فيها.

ويأتي ذلك وسط توقعات قاتمة بشأن الأداء الضعيف وزيادة التكاليف العام المقبل بشكل كبير، مما سيؤدي إلى تداعي قيمة أسهم الشركة بحجم يبلغ 67 مليار دولار، ليضاف إلى أكثر من نصف تريليون دولار خسرتها قيمة الأسهم هذا العام.

ومما يزيد الطين بلة أن الأمر يتزامن مع تباطؤ نمو "ميتا" عالميا في مواجهة "تيك توك"، الصاعد بقوة في عالم شبكات التواصل الاجتماعي.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن عمليات التسريح في "فيسبوك" ستطال آلاف الموظفين، مشيرة إلى أن العملية قد تتم هذا الأسبوع وتحديدا بحلول يوم الأربعاء.

وأوضحت أن زوكربيرغ يريد إنهاء خدمات نحو 12 ألف موظف في الشركة كشف تقييم أنهم من أصحاب الأداء الضعيف، علما بأن عدد موظفي الشركة يبلغ 87 ألفا بحسب أرقام سبتمبر الماضي.

وقالت "وول ستريت جورنال" إن الشركة تنوي إبلاغ الموظفين بالأمر خلال الأسبوع الجاري.

وستكون عملية التسريح هذه الأكبر من نوعها التي تطال قطاع التكنولوجيا رغم النمو السريع الذي حققه في جائحة كورونا.

وتمهيدا للأمر، أبلغت الشركة موظفيها بعدم السفر إلا في حالة الضرورة القصوى.


>> حمل تطبيق السومرية وتابع آخر الأخبار أول بأول

>> أندرويد
>> آبل
>> هواوي
 

منوعات

علم وعالم

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق الشورجة - الحلقة ٣٣١ | الموسم 5
04:00 | 2022-11-07
Play
سوق الشورجة - الحلقة ٣٣١ | الموسم 5
04:00 | 2022-11-07
عشرين
Play
عشرين
البرلمان الخامس.. جلسات تقليدية ومشاريع جدلية ..هل توقفت رياح التشريع - حلقة ٥٤ | 2022
14:00 | 2022-11-06
Play
البرلمان الخامس.. جلسات تقليدية ومشاريع جدلية ..هل توقفت رياح التشريع - حلقة ٥٤ | 2022
14:00 | 2022-11-06
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ تشرين الثاني ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-11-06
Play
نشرة ٦ تشرين الثاني ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-11-06
Morning Live
Play
Morning Live
مهرجان العراق يقرأ - الحلقة ١٥٩ | 2022
05:00 | 2022-11-06
Play
مهرجان العراق يقرأ - الحلقة ١٥٩ | 2022
05:00 | 2022-11-06
رحال
Play
رحال
مملكة الحضر في محافظة نينوى واحد من اهم المعالم الأثرية في العالم - الحلقة ٢٧ | الموسم 3
14:30 | 2022-11-05
Play
مملكة الحضر في محافظة نينوى واحد من اهم المعالم الأثرية في العالم - الحلقة ٢٧ | الموسم 3
14:30 | 2022-11-05
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٥ الى ١١ تشرين الثاني ٢٠٢٢ | 2022
02:00 | 2022-11-05
Play
من ٥ الى ١١ تشرين الثاني ٢٠٢٢ | 2022
02:00 | 2022-11-05
Dayane & The City
Play
Dayane & The City
اجمل المفروشات الفخمة.. ولقاءات حصرية - حلقة ١٣ | الموسم 3
16:00 | 2022-11-04
Play
اجمل المفروشات الفخمة.. ولقاءات حصرية - حلقة ١٣ | الموسم 3
16:00 | 2022-11-04
بعد التحري
Play
بعد التحري
الابنية المدرسية.. مدارس متهالكة وقاعات مكتظة وابنية متلكئة - الحلقة ٨٩ | الموسم 2
15:20 | 2022-11-03
Play
الابنية المدرسية.. مدارس متهالكة وقاعات مكتظة وابنية متلكئة - الحلقة ٨٩ | الموسم 2
15:20 | 2022-11-03
Biotic
Play
Biotic
كيف نتعامل مع المصاب بمتلازمة داون - حلقة ٣٥ | الموسم 1
15:00 | 2022-11-03
Play
كيف نتعامل مع المصاب بمتلازمة داون - حلقة ٣٥ | الموسم 1
15:00 | 2022-11-03
بالمختزل
Play
بالمختزل
حماس السوداني يجرف تركة الكاظمي - حلقة ٥٩ | الموسم 1
14:00 | 2022-11-02
Play
حماس السوداني يجرف تركة الكاظمي - حلقة ٥٩ | الموسم 1
14:00 | 2022-11-02
الأكثر مشاهدة
لقطات
Play
لقطات
الكل يعيروني بالعوره" .. رهف بحاجة لعملية طارئة للعين" | Morning Live
07:00 | 2022-11-07
Play
الكل يعيروني بالعوره" .. رهف بحاجة لعملية طارئة للعين" | Morning Live
07:00 | 2022-11-07
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق الشورجة - الحلقة ٣٣١ | الموسم 5
04:00 | 2022-11-07
Play
سوق الشورجة - الحلقة ٣٣١ | الموسم 5
04:00 | 2022-11-07
عشرين
Play
عشرين
البرلمان الخامس.. جلسات تقليدية ومشاريع جدلية ..هل توقفت رياح التشريع - حلقة ٥٤ | 2022
14:00 | 2022-11-06
Play
البرلمان الخامس.. جلسات تقليدية ومشاريع جدلية ..هل توقفت رياح التشريع - حلقة ٥٤ | 2022
14:00 | 2022-11-06
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ تشرين الثاني ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-11-06
Play
نشرة ٦ تشرين الثاني ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-11-06
Morning Live
Play
Morning Live
مهرجان العراق يقرأ - الحلقة ١٥٩ | 2022
05:00 | 2022-11-06
Play
مهرجان العراق يقرأ - الحلقة ١٥٩ | 2022
05:00 | 2022-11-06
رحال
Play
رحال
مملكة الحضر في محافظة نينوى واحد من اهم المعالم الأثرية في العالم - الحلقة ٢٧ | الموسم 3
14:30 | 2022-11-05
Play
مملكة الحضر في محافظة نينوى واحد من اهم المعالم الأثرية في العالم - الحلقة ٢٧ | الموسم 3
14:30 | 2022-11-05
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٥ الى ١١ تشرين الثاني ٢٠٢٢ | 2022
02:00 | 2022-11-05
Play
من ٥ الى ١١ تشرين الثاني ٢٠٢٢ | 2022
02:00 | 2022-11-05
Dayane & The City
Play
Dayane & The City
اجمل المفروشات الفخمة.. ولقاءات حصرية - حلقة ١٣ | الموسم 3
16:00 | 2022-11-04
Play
اجمل المفروشات الفخمة.. ولقاءات حصرية - حلقة ١٣ | الموسم 3
16:00 | 2022-11-04
بعد التحري
Play
بعد التحري
الابنية المدرسية.. مدارس متهالكة وقاعات مكتظة وابنية متلكئة - الحلقة ٨٩ | الموسم 2
15:20 | 2022-11-03
Play
الابنية المدرسية.. مدارس متهالكة وقاعات مكتظة وابنية متلكئة - الحلقة ٨٩ | الموسم 2
15:20 | 2022-11-03
Biotic
Play
Biotic
كيف نتعامل مع المصاب بمتلازمة داون - حلقة ٣٥ | الموسم 1
15:00 | 2022-11-03
Play
كيف نتعامل مع المصاب بمتلازمة داون - حلقة ٣٥ | الموسم 1
15:00 | 2022-11-03
اعلان
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.