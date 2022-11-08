انتقاماً لحبه الفاشل.. إندونيسي يتزوج 87 مرة

يبلغ الرجل الآن من العمر 60 عاماً، ويعتزم الزواج للمرة الـ 88، بحثاً عن عشقه الدائم على حد تعبيره. وأثارت قصته ضجة واسعة في بلاده بسبب تجربته الغريبة في الارتباط بالنساء منذ أن كان في الـ 14عاماً.وكان حبه الأول فتاة عمرها 16عاماً لكنها قررت الانفصال عنه بعد عامين من الزواج.واعتبر أنها كانت مرحلة مفصلية في "حياته العاطفية"، إذ قرر التعويض عن فشله في الزيجة الأولى بزيجات أخرى بحثاً عن "الاستقرار الضائع".وبرغم أنه ليس رجلاً ثرياً، وإنما مجرد مزارع متواضع، وفق ما ذكره للصحيفة الماليزية "مالاي ميل" التي تحدث لها بإسهاب عن فشل زيجته الأولى بسبب "سلوكه السيئ" على حد وصفه.وعلى رغم أن قصة زيجاته الـ 87 المزعومة محيّرة في حد ذاتها، فإن الأمر المثير للدهشة هو ثقته في نفسه وموقفه.