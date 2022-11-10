يتعلق بأصدقائه.. عروس هندية تفرض شرطاً غريباً على عريسها

وبحسب وكالات جاءت فكرة عقد الزواج "الغريب" من أصدقاء العريس، حيث طلبوا من العروس أن يتضمن العقد بندا يسمح لزوجها بقضاء الوقت مع رفاقه حتى الساعة التاسعة مساء.ومن الشروط التي تضمنها عقد الزواج حسبما ذكر تعهد العروس بألا تتصل بزوجها عندما يكون مع أصدقائه.وإن العريس راجو من ولاية كيرالا قبل الشروط الواردة من جانب العروس أرشانا، وشهد شاهدان على ذلك الاتفاق.وأثار انتشار عقد الزواج على مواقع التواصل الاجتماعي الهندية ردود فعل طريفة، حيث قال أحدهم: "لقد دخل القفص الذهبي بإرادته وعليه أن يتحمل تبعات ذلك".وعلّق آخر قائلا: "تبدو زوجة قوية فقد أحكمت قبضتها على الرجل قبل الزفاف. أتمنى ألا يتبع ذلك العقد المزيد من الشروط الصعبة بحق الرجل".