سرب من الطيور المهاجرة يعيق رحلة طيران لساعات

وذكرت الشركة، في بيان، أن الحادث وقع أثناء تحرك الطائرة في مطار عدن استعداداً للإقلاع إلى مطار الملكة علياء بالأردن، حيث دخل سرب من الطيور المهاجرة في المحرك الأيسر، ما أدى إلى إلغاء عملية الإقلاع.وأضافت أن عملية إصلاح الضرر استغرقت خمس ساعات، حيث أقلعت الطائرة بعد ذلك متجهة إلى الأردن في الرابعة عصراً