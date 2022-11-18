اختتام النسخة الأولى للكونغرس العالمي للإعلام في أبوظبي

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية التي نظمت الكونغرس، إنه شهد 40 جلسة حوارية وأكثر من 30 ورشة عمل شارك فيها 162 متحدثًا، وجلسات أخرى متخصصة في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والانترنت والتواصل الاجتماعي والمؤثرين العالميين.وأضافت، أن "162 متحدثًا من كبار الصحفيين والمؤسسات الإعلامية العالمية والعربية شاركوا في هذه الجلسات". ناقش هؤلاء المشاركون، التحديات التي تواجه الإعلام، ومستقبله فضلًا عن طرق مواجهة الأخبار المغلوطة، والتكنولوجيا الحديثة في السوق الإعلامي وأهميتها.وفي الحدث الإعلامي، حضرت مئة وسبعين شركة عارضة، وأكثر من 8000 ألف من المشترين من مختلف دول الإعلام الذي وصلوا للمشاركة في الحديث، والإطلاع على أحدث وسائل التكنولوجيا في الوسط الإعلامي، فضلًا عن أجنحة أخرى للعديد من وسائل الإعلام الدولية والعربية والإماراتية، ومراكز دراسات.وذكرت الوكالة، أن الكونغرس شهد توقيع أكثر من عشر اتفاقيات تعاون بين مؤسسات إعلامية محلية وعالمية وإطلاق العديد من الابتكارات المختصة في قطاع الإعلام.وأكد المشاركون في الندوات المنعقدة على مدى ثلاث أيام، أن التكنولوجيا الحديثة تشكل فرصة لتسهيل وتسريع العمل الصحفي وليس بديلًا عن العنصر البشري، وأهمية مكافحة الاخبار الكاذبة والمغلوطة خاصة فيما يتعلق بالسياسات والشؤون الصحية.كما أكد المشاركون على أهمية العمل على تعزيز مهارات الصحفيين والإعلاميين وتزويدهم بالمعارف اللازمة لتمكينهم من التفريق بين الاخبار الصحيحة والكاذبة، مشيرين، إلى أن الحقبة الجديدة للإعلام تتطلب تنوعًا في المهارات وقدرة على القيام بعدة مهام في وقت واحد دون إغفال جودة المحتوى والتركيز على الرسالة الموجهة للجمهور.