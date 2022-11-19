أمريكا.. طفل تخلص من امرأة حاولت اختطافه بطريقة ذكية

لاحقت سيّدة أميركيّة فتى في العاشرة من عمره بغية اختطافه، وهو في طريقه إلى المنزل، بعد خروجه من المدرسة، وفق ما أوردت صحيفة الـ"دايلي مايل".









عندها، تذكّر ما علّمه والده: "إذا شعرت أنّ هناك من يتبعك، فلا تثق بهم، بل تصرّف فقط بشكل عرضي، والجأ إلى أيّ شخص بالغ أمامك".



وفي التّفاصيل، كان سامي غرين الطالب في الصفّ الرابع، من "بوتستاون" بولاية بنسلفانيا، في طريقه إلى المنزل، بعد خروجه من المدرسة، يوم الجمعة الماضي، عندما حاولت امرأة إغراءه عن طريق عرض شراء طعام له من متجر صغير، وهي تقول له "أنا ذاهبة إلى واوا، هل ستذهب إلى واوا؟ ما الذي ستحصل عليه من واوا؟" ثمّ سألته "أين عائلتك؟".وأوضح سامي أنه كان يعلم أن شيئاً ما كان غريباً، وبدأ يشعر بعدم الارتياح، وقال: "كنت خائفاً وأرتجف، لذلك كنت أفكّر في شيء سريع حقًا".عندها، تذكّر ما علّمه والده: "إذا شعرت أنّ هناك من يتبعك، فلا تثق بهم، بل تصرّف فقط بشكل عرضي، والجأ إلى أيّ شخص بالغ أمامك".دخل سامي إلى متجر "داني بي فانكي" مسرعاً، واتّجه إلى المنضدة، وهمس لأمينة الصندوق، هانا دانيلز البالغة من العمر 17 عاماً، بأنّ المرأة، التي كانت في الخارج، تتبعه منذ فترة، وأنّه يريد أن يمثّل أنّ هانا والدته أمامها.وتُظهر لقطات المراقبة امرأة تمشي إلى جانب سامي على الرصيف، قبل لحظات من دخوله إلى المتجر.

استمرّت المرأة في إبقاء الباب مفتوحاً أثناء سيره إلى أمينة الصّندوق، التي تصرّفت بسرعة، ووضعت نفسها بين سامي والمرأة التي كانت لا تزال تفتح الباب، فذهبت المرأة وأغلقت هانا الباب بسرعة.



وكان والد سامي، سام غرين، صريحاً بشأن مدى صعوبة مشاهدة لقطات المراقبة لابنه الذي تتمّ متابعته.

بعد ذلك، حدّدت إدارة شرطة بوتستاون مكان المرأة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتمّت إحالتها للحصول على مساعدة في مجال الصحة العقليّة.



ولم توجّه عائلة غرين الاتّهامات إلى المرأة بالنظر إلى وضعها الصحّي.