استحوذ غانم المفتاح على اهتمام كافة متابعي كأس العالم، كونه أول شخص يفتتح المونديال بآيات قرآنية. ولد غانم المفتاح في الخامس من مايو 2002 في العاصمة القطرية، ويشغل منصب سفير النوايا الحسنة لبلده.كما أصدر المفتاح العديد من الكتب والمنشورات التحفيزية، والتي ساعدت الكثير من متحدي الإعاقة على قهر الصعوبات التي عانوا منها.ويعد غانم المفتاح من الشخصيات الملهمة للكثير من الشباب العربي، كونه يسعى إلى مواصلة حياته رغم المرض الذي يؤثر عليه.كما تم تعيين غانم المفتاح سفيرًا لبطولة كأس العالم 2022 في قطر، كما أنه يعرف أيضًا باسم سفير المونديال، إذ يؤمن الاتحاد الدولي لكرة القدم وعدد من الأطراف أنه شخصية ملهمة ومناسبة لتكون واجهة لهذا الحدث الكبير.وافتتحت قطر "كأس العالم لكرة القدم" بشعار "لقاء البشرية" داخل إستاد البيت المستوحى تصميمه من الخيمة البدوية. ومنحت قطر الحفل مذاقاً عربياً، واصطفّ الحرس الأميري بالخيول عند مدخل منطقة كبار الزوار خارج الإستاد. وتضمّن الحفل 7 عروض تجمع بين التقاليد القطرية والثقافة العالمية، وتكريم جميع الفرق الـ32 المشارِكة في النهائيات والدول المضيفة السابقة والمتطوعين، حسبما أفادت وكالة "رويترز".وشهد حفل الافتتاح حضور عدد من الشخصيات البارزة، وفي مقدمتهم الملك عبدالله الثاني والأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ورئيس فلسطين محمود عباس أبو مازن، بجانب جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).