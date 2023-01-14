ضوابط جديدة لحماية حسابات القاصرين على فيسبوك وإنستغرام

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
رياضة
خليجي 25
كأس العالم فيفا 2022
محليات
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
10
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
10
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
رياضة
خليجي 25
كأس العالم فيفا 2022
محليات
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
رمضان 2022
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
لمّة خليجية
من
07:45 AM
الى
08:15 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
عشرات القتلى والمفقودين بانهيار مبنى في سوريا
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
رمضان 2022
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
رياضة
خليجي 25
كأس العالم فيفا 2022
محليات
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
اعلان
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-444309-638092862815389055.jpg
ضوابط جديدة لحماية حسابات القاصرين على فيسبوك وإنستغرام
منوعات
2023-01-14 | 04:41
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
390 مشاهدة
السومرية نيوز - منوعات
أعلنت شركة "ميتا" المالكة لكل من منصتَيْ فيسبوك وإنستغرام، أنها ستعمل على تقييد استهداف المعلنين للقاصرين على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، جاء هذا القرار بعد العديد من الانتقادات التي تعرضت لها الشركة بهذا الخصوص.
وحسب بيان نشرته شركة ميتا عبر موقعها الرسمي فإنها ستفرض المزيد من الإجراءات الاحترازية بخصوص حسابات القاصرين، كما أنها تحد من الخيارات المتاحة للمعلنين في استهداف هذه الفئة من الحسابات.
نظام إعلانات مخصص للقاصرين
القاصرون (أقل من 18 عاماً) ليسوا جاهزين مثل البالغين لاتخاذ قرارات حول كيفية استخدام البيانات عبر التطبيقات، خاصة عندما يتعلق الأمر بعرض بعض الإعلانات التي قد تكون غير مناسبة لفئتهم العمرية.
تعمل "ميتا" على تقييد الخيارات المتاحة للمعلنين للوصول إلى القاصرين، بالإضافة إلى المعلومات التي تستخدمها لعرض الإعلانات للقاصرين.
أيضاً ستضاف المزيد من خيارات التحكم في حسابات القاصرين لمساعدتهم على فهم كيفية عمل الإعلانات، والأسباب التي تجعلهم يشاهدون إعلانات معينة في حساباتهم، عكس الحسابات الأخرى.
واعتباراً من فبراير/شباط 2023، سيتمكن المعلنون من استخدام العمر والموقع فقط للوصول إلى القاصرين، ما يعني أنّ المعلنين لن يستطيعوا الوصول بإعلاناتهم للقُصّر عبر تحديد "جنسهم" كخيار استهداف.
سيتمكن القاصرون أيضاً من تحديد خيارات الإعلانات التي يفضلون عدم رؤيتها، كما بإمكان الآباء التحكم المباشر في أنواع الإعلانات المراد رؤيتها من قِبل أطفالهم.
هذه الخدمة ستكون متوفرة على كل من فيسبوك وإنستغرام خلال فبراير/شباط 2023، ومن بين الخيارات التي تعمل الشركة لإزالتها أيضاً:
*منع معلني المقاطع الإباحية من الوصول إلى هذه الفئة العمرية.
*عدم ظهور إعلانات لا تخص الفئة العمرية المستهدفة.
*التحكم في أنواع الإعلانات التي تظهر للمستخدم.
*ستركز الشركة على الفئة العمرية ومكان نشاط الحساب لتحديد الإعلانات التي بإمكانها الوصول له أو لها.
مزيد من التحكم في حسابات القاصرين
ابتداءً من مارس/آذار 2023 سيكون لدى القاصرين المزيد من الطرق لإدارة أنواع الإعلانات التي يشاهدونها على فيسبوك وإنستغرام باستخدام عناصر التحكم في موضوع الإعلان، والتوسع فيما هو متاح بالفعل.
يمكن للقاصرين الوصول إلى تفاصيل التحكم في الإعلانات من خلال إعدادات الحساب، ثم اختيار "عرض أقل أو من دون عروض"؛ لضمان تحكم أكثر في أنواع الإعلانات التي يمكنهم مشاهدتها.
حسب البيان نفسه، تحظر معايير الإعلان في شركة ميتا كلاً من المشروبات الكحولية والمنتجات المالية أو خدمات التخسيس وإنقاص الوزن للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.
في حال أراد أحد القاصرين الوصول إلى إعلانات خاصة ببرنامج تلفزيوني معيّن أو أحداث رياضية على سبيل المثال، فعليه تحديد خياراته بذلك لكي تتم معالجة الأمر.
ستتيح شركة ميتا للقاصرين المزيد من أدوات التحكم في أنواع الإعلانات التي يشاهدونها، إذ يمكنهم تحديد الموضوعات التي لا يرغبون في مشاهدة إعلاناتها، مع منعهم من اختيار أي فئة خارج نطاق السن الذي ينتمون إليه.
الإبلاغ عن الحسابات المشتبه بها
أضاف البيان أن الشركة ستضيف صفحة جديدة للخصوصية تحتوي على المزيد من المعلومات للقاصرين، بالإضافة إلى الأدوات وإعدادات الخصوصية التي يمكنهم استخدامها.
منعت شركة ميتا في وقت سابق البالغين من مراسلة القاصرين الذين لا تجمعهم صلة قرابة بهم عبر فيسبوك وإنستغرام، كما بدأت ميتا بتصنيف أي حساب يخص شخصاً بالغاً تم حظره مؤخراً أو الإبلاغ عنه بواسطة أحد المراهقين كـ"حساب مشتبه فيه".
وفي إطار حماية إضافية، أيضاً تختبر الشبكة الاجتماعية إزالة زر "إرسال الرسالة" بالكامل من حسابات المراهقين على إنستغرام عندما يطَّلع عليها البالغون الذين تمّ الإبلاغ عنهم أنّهم مشتبه بهم.
>>
حمل تطبيق السومرية وتابع آخر الأخبار أول بأول
>>
أندرويد
>>
آبل
>>
هواوي
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بالفيديو.. هتافات "نزل الدولار" حاضرة في ساحة الاحتفالات
محليات
40.9%
15:05 | 2023-01-20
بالفيديو.. هتافات "نزل الدولار" حاضرة في ساحة الاحتفالات
15:05 | 2023-01-20
توضيح من الداخلية يخص سعر الدولار
أمن
20.71%
10:16 | 2023-01-21
توضيح من الداخلية يخص سعر الدولار
10:16 | 2023-01-21
بعد اللقب الخليجي.. المنتخب الوطني يلتقي الصدر في النجف (صور)
خليجي 25
20.09%
15:21 | 2023-01-21
بعد اللقب الخليجي.. المنتخب الوطني يلتقي الصدر في النجف (صور)
15:21 | 2023-01-21
ارتفاع بأسعار صرف الدولار في أسواق العراق اليوم
اقتصاد
18.3%
01:33 | 2023-01-21
ارتفاع بأسعار صرف الدولار في أسواق العراق اليوم
01:33 | 2023-01-21
المزيد
أحدث الحلقات
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ كانون الثاني ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-01-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ كانون الثاني ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-01-21
اسرار الفلك
من ٢١ الى ٢٧ كانون الثاني ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-01-21
اسرار الفلك
من ٢١ الى ٢٧ كانون الثاني ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-01-21
Morning Live
الوجبات السريعه وتأثيرها على اجهزة الجسم - الحلقة ٢١٣ | 2023
05:00 | 2023-01-19
Morning Live
الوجبات السريعه وتأثيرها على اجهزة الجسم - الحلقة ٢١٣ | 2023
05:00 | 2023-01-19
ناس وناس
كربلاء.. شارع الجمهورية - ناس وناس ٢٠٢٣ - الحلقة ٣٨٤ | 2023
04:00 | 2023-01-19
ناس وناس
كربلاء.. شارع الجمهورية - ناس وناس ٢٠٢٣ - الحلقة ٣٨٤ | 2023
04:00 | 2023-01-19
بالمختزل
مع د. صالح المطلك - الحلقة ٨٦ | 2023
14:00 | 2023-01-18
بالمختزل
مع د. صالح المطلك - الحلقة ٨٦ | 2023
14:00 | 2023-01-18
لمّة خليجية
قرّب الحسم - الحلقة ١٢
08:45 | 2023-01-18
لمّة خليجية
قرّب الحسم - الحلقة ١٢
08:45 | 2023-01-18
52 دقيقة
صناعة الذهب في العراق - حلقة ٤٥ | الموسم 4
16:00 | 2023-01-17
52 دقيقة
صناعة الذهب في العراق - حلقة ٤٥ | الموسم 4
16:00 | 2023-01-17
عشرين
البيت السني.. خلافات وتصدعات.. من يوقف انفراد الحلبوسي بالزعامة ؟ - الحلقة ٧٤ | 2023
14:00 | 2023-01-17
عشرين
البيت السني.. خلافات وتصدعات.. من يوقف انفراد الحلبوسي بالزعامة ؟ - الحلقة ٧٤ | 2023
14:00 | 2023-01-17
Celebrity
الممثلة كارلا سعد - حلقة ٣٨ | 2023
14:50 | 2023-01-16
Celebrity
الممثلة كارلا سعد - حلقة ٣٨ | 2023
14:50 | 2023-01-16
خط أحمر
سارق العجلات بقبضة مكافحة اجرام كربلاء - الحلقة ٧٠ | ٢٠٢٣
14:50 | 2023-01-15
خط أحمر
سارق العجلات بقبضة مكافحة اجرام كربلاء - الحلقة ٧٠ | ٢٠٢٣
14:50 | 2023-01-15
الأكثر مشاهدة
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ كانون الثاني ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-01-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ كانون الثاني ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-01-21
اسرار الفلك
من ٢١ الى ٢٧ كانون الثاني ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-01-21
اسرار الفلك
من ٢١ الى ٢٧ كانون الثاني ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-01-21
Morning Live
الوجبات السريعه وتأثيرها على اجهزة الجسم - الحلقة ٢١٣ | 2023
05:00 | 2023-01-19
Morning Live
الوجبات السريعه وتأثيرها على اجهزة الجسم - الحلقة ٢١٣ | 2023
05:00 | 2023-01-19
ناس وناس
كربلاء.. شارع الجمهورية - ناس وناس ٢٠٢٣ - الحلقة ٣٨٤ | 2023
04:00 | 2023-01-19
ناس وناس
كربلاء.. شارع الجمهورية - ناس وناس ٢٠٢٣ - الحلقة ٣٨٤ | 2023
04:00 | 2023-01-19
بالمختزل
مع د. صالح المطلك - الحلقة ٨٦ | 2023
14:00 | 2023-01-18
بالمختزل
مع د. صالح المطلك - الحلقة ٨٦ | 2023
14:00 | 2023-01-18
لمّة خليجية
قرّب الحسم - الحلقة ١٢
08:45 | 2023-01-18
لمّة خليجية
قرّب الحسم - الحلقة ١٢
08:45 | 2023-01-18
52 دقيقة
صناعة الذهب في العراق - حلقة ٤٥ | الموسم 4
16:00 | 2023-01-17
52 دقيقة
صناعة الذهب في العراق - حلقة ٤٥ | الموسم 4
16:00 | 2023-01-17
عشرين
البيت السني.. خلافات وتصدعات.. من يوقف انفراد الحلبوسي بالزعامة ؟ - الحلقة ٧٤ | 2023
14:00 | 2023-01-17
عشرين
البيت السني.. خلافات وتصدعات.. من يوقف انفراد الحلبوسي بالزعامة ؟ - الحلقة ٧٤ | 2023
14:00 | 2023-01-17
Celebrity
الممثلة كارلا سعد - حلقة ٣٨ | 2023
14:50 | 2023-01-16
Celebrity
الممثلة كارلا سعد - حلقة ٣٨ | 2023
14:50 | 2023-01-16
خط أحمر
سارق العجلات بقبضة مكافحة اجرام كربلاء - الحلقة ٧٠ | ٢٠٢٣
14:50 | 2023-01-15
خط أحمر
سارق العجلات بقبضة مكافحة اجرام كربلاء - الحلقة ٧٠ | ٢٠٢٣
14:50 | 2023-01-15
أبراج ٢٠٢٣
أبراج ٢٠٢٣
توقعات العام الجديد
تفقد برجك الآن
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اعلان
إستفتاء
هل تتوقعون أن يفوز العراق بلقب كأس الخليج 25؟
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.