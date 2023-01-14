ضوابط جديدة لحماية حسابات القاصرين على فيسبوك وإنستغرام

السومرية نيوز - منوعات



أعلنت شركة "ميتا" المالكة لكل من منصتَيْ فيسبوك وإنستغرام، أنها ستعمل على تقييد استهداف المعلنين للقاصرين على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، جاء هذا القرار بعد العديد من الانتقادات التي تعرضت لها الشركة بهذا الخصوص.









نظام إعلانات مخصص للقاصرين

القاصرون (أقل من 18 عاماً) ليسوا جاهزين مثل البالغين لاتخاذ قرارات حول كيفية استخدام البيانات عبر التطبيقات، خاصة عندما يتعلق الأمر بعرض بعض الإعلانات التي قد تكون غير مناسبة لفئتهم العمرية.



تعمل "ميتا" على تقييد الخيارات المتاحة للمعلنين للوصول إلى القاصرين، بالإضافة إلى المعلومات التي تستخدمها لعرض الإعلانات للقاصرين.



أيضاً ستضاف المزيد من خيارات التحكم في حسابات القاصرين لمساعدتهم على فهم كيفية عمل الإعلانات، والأسباب التي تجعلهم يشاهدون إعلانات معينة في حساباتهم، عكس الحسابات الأخرى.



واعتباراً من فبراير/شباط 2023، سيتمكن المعلنون من استخدام العمر والموقع فقط للوصول إلى القاصرين، ما يعني أنّ المعلنين لن يستطيعوا الوصول بإعلاناتهم للقُصّر عبر تحديد "جنسهم" كخيار استهداف.



سيتمكن القاصرون أيضاً من تحديد خيارات الإعلانات التي يفضلون عدم رؤيتها، كما بإمكان الآباء التحكم المباشر في أنواع الإعلانات المراد رؤيتها من قِبل أطفالهم.



هذه الخدمة ستكون متوفرة على كل من فيسبوك وإنستغرام خلال فبراير/شباط 2023، ومن بين الخيارات التي تعمل الشركة لإزالتها أيضاً:



*منع معلني المقاطع الإباحية من الوصول إلى هذه الفئة العمرية.

*عدم ظهور إعلانات لا تخص الفئة العمرية المستهدفة.

*التحكم في أنواع الإعلانات التي تظهر للمستخدم.

*ستركز الشركة على الفئة العمرية ومكان نشاط الحساب لتحديد الإعلانات التي بإمكانها الوصول له أو لها. وحسب بيان نشرته شركة ميتا عبر موقعها الرسمي فإنها ستفرض المزيد من الإجراءات الاحترازية بخصوص حسابات القاصرين، كما أنها تحد من الخيارات المتاحة للمعلنين في استهداف هذه الفئة من الحسابات.القاصرون (أقل من 18 عاماً) ليسوا جاهزين مثل البالغين لاتخاذ قرارات حول كيفية استخدام البيانات عبر التطبيقات، خاصة عندما يتعلق الأمر بعرض بعض الإعلانات التي قد تكون غير مناسبة لفئتهم العمرية.تعمل "ميتا" على تقييد الخيارات المتاحة للمعلنين للوصول إلى القاصرين، بالإضافة إلى المعلومات التي تستخدمها لعرض الإعلانات للقاصرين.أيضاً ستضاف المزيد من خيارات التحكم في حسابات القاصرين لمساعدتهم على فهم كيفية عمل الإعلانات، والأسباب التي تجعلهم يشاهدون إعلانات معينة في حساباتهم، عكس الحسابات الأخرى.واعتباراً من فبراير/شباط 2023، سيتمكن المعلنون من استخدام العمر والموقع فقط للوصول إلى القاصرين، ما يعني أنّ المعلنين لن يستطيعوا الوصول بإعلاناتهم للقُصّر عبر تحديد "جنسهم" كخيار استهداف.سيتمكن القاصرون أيضاً من تحديد خيارات الإعلانات التي يفضلون عدم رؤيتها، كما بإمكان الآباء التحكم المباشر في أنواع الإعلانات المراد رؤيتها من قِبل أطفالهم.هذه الخدمة ستكون متوفرة على كل من فيسبوك وإنستغرام خلال فبراير/شباط 2023، ومن بين الخيارات التي تعمل الشركة لإزالتها أيضاً:*منع معلني المقاطع الإباحية من الوصول إلى هذه الفئة العمرية.*عدم ظهور إعلانات لا تخص الفئة العمرية المستهدفة.*التحكم في أنواع الإعلانات التي تظهر للمستخدم.*ستركز الشركة على الفئة العمرية ومكان نشاط الحساب لتحديد الإعلانات التي بإمكانها الوصول له أو لها.

مزيد من التحكم في حسابات القاصرين

ابتداءً من مارس/آذار 2023 سيكون لدى القاصرين المزيد من الطرق لإدارة أنواع الإعلانات التي يشاهدونها على فيسبوك وإنستغرام باستخدام عناصر التحكم في موضوع الإعلان، والتوسع فيما هو متاح بالفعل.



يمكن للقاصرين الوصول إلى تفاصيل التحكم في الإعلانات من خلال إعدادات الحساب، ثم اختيار "عرض أقل أو من دون عروض"؛ لضمان تحكم أكثر في أنواع الإعلانات التي يمكنهم مشاهدتها.



حسب البيان نفسه، تحظر معايير الإعلان في شركة ميتا كلاً من المشروبات الكحولية والمنتجات المالية أو خدمات التخسيس وإنقاص الوزن للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.



في حال أراد أحد القاصرين الوصول إلى إعلانات خاصة ببرنامج تلفزيوني معيّن أو أحداث رياضية على سبيل المثال، فعليه تحديد خياراته بذلك لكي تتم معالجة الأمر.



ستتيح شركة ميتا للقاصرين المزيد من أدوات التحكم في أنواع الإعلانات التي يشاهدونها، إذ يمكنهم تحديد الموضوعات التي لا يرغبون في مشاهدة إعلاناتها، مع منعهم من اختيار أي فئة خارج نطاق السن الذي ينتمون إليه.



الإبلاغ عن الحسابات المشتبه بها

أضاف البيان أن الشركة ستضيف صفحة جديدة للخصوصية تحتوي على المزيد من المعلومات للقاصرين، بالإضافة إلى الأدوات وإعدادات الخصوصية التي يمكنهم استخدامها.



منعت شركة ميتا في وقت سابق البالغين من مراسلة القاصرين الذين لا تجمعهم صلة قرابة بهم عبر فيسبوك وإنستغرام، كما بدأت ميتا بتصنيف أي حساب يخص شخصاً بالغاً تم حظره مؤخراً أو الإبلاغ عنه بواسطة أحد المراهقين كـ"حساب مشتبه فيه".



وفي إطار حماية إضافية، أيضاً تختبر الشبكة الاجتماعية إزالة زر "إرسال الرسالة" بالكامل من حسابات المراهقين على إنستغرام عندما يطَّلع عليها البالغون الذين تمّ الإبلاغ عنهم أنّهم مشتبه بهم.