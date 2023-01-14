هيئة الحج توضح حقيقة تحديد حصة العراق من الحجاج للموسم المقبل

السومرية نيوز – محليات

نفت الهيئة العليا للحج والعمرة، اليوم السبت، تحديد حصة العراق من الحجاج للموسم المقبل.



وقالت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "رئيس الهيئة سامي المسعودي، طالب وزارة الحج والعمرة السعودية باعتماد التعداد السكاني الحقيقي للعراق من اجل زيادة الحصة المقررة للبلاد، لكنه لغاية الآن لم تصدر الموافقة او اتخاذ اي اجراء".

ودعت الهيئة، "وسائل الإعلام كافة الى توخي الدقة في نقل المعلومات الى الرأي العام واستسقاء المعلومات من مصادرها الرسمية".

وكانت الهيئة قد اعلنت الاسبوع الماضي عن رفع القيود عن كبار السن خلال موسم الحج المقبل وعودة حصة العراق الى عددها السابق قبل جائحة كورونا البالغ عددها 33 الفا و690 حاجا.